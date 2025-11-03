Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Vladimir Putin Moskovassa. / AFP / LEHTIKUVA / ALEXANDER KAZAKOV

Kremlin valta murenee – ”Yhä syvempi riippuvuus Kiinasta”

  • Julkaistu 03.11.2025 | 07:10
  • Päivitetty 02.11.2025 | 14:51
  • Kiina, Venäjä
Asiantuntijan mukaan Ukrainan sotaa on vaikea esittää voittona Venäjän eliitille.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Venäjän presidentti Vladimir Putin maksaa tällä hetkellä kovaa hintaa hitaasta etenemisestään Ukrainan rintamalla, arvioi ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen.

Moskovan hintalappu kasvaa energiaan, yhteiskuntaan ja maan kauppapoliittiseen asemaan nähden. Venäläisjoukot lähinnä kuluvat raskaita tappioita aiheuttavissa hyökkäyksissä.

– Ei tämä voittajan toiminnalta näytä tällä hetkellä, Henri Vanhanen sanoo Verkkouutisten Asiakysymyksen haastattelussa.

Hänen mukaansa Vladimir Putinin on yhä vaikeampi esittää sotaa voittona Venäjän kansalle tai eliitille. Itsevaltaisesti johdettuna maana koko yhteiskunnan teollisuuden kapasiteetti pystytään toistaiseksi ohjaamaan sodankäynnin tueksi, ja mahdolliset soraäänet sivuutetaan sortotoimin.

– Mutta mitä enemmän sota tulee tavallisten ihmisten arkielämään vaikkapa öljynjalostamoiskujen myötä, niin tätä ei pysty peittelemään. Tällä hetkellä Venäjä investoi voimakkaasti valtiolliseen propagandaan. Eli selvästi pyritään peittämään sodan heikkoa jälkeä, Vanhanen sanoo.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin asettamat öljypakotteet ovat hänen mukaansa saaneet Kremlin aidosti säikähtämään.

– Öljy- ja maakaasu ovat kuin kaulavaltimoita, minkä avulla Venäjän sodankäynti jatkuu. Ja kun niihin isketään tällä tavoin kiinni, niin kyllä sillä on vaikutusta.

Vanhanen toteaa Moskovan pitävän kiinni maksimaalisista vaatimuksistaan Ukrainaa kohtaan, koska Putin uskoo edelleen voivansa saada enemmän sotimalla.

Sotatoimien hintalappu on kuitenkin käymässä valtavaksi, sillä edes Intiaan ja Kiinaan viedyn öljyn määrä ei pysty korvaamaan menetyksiä entisillä länsimarkkinoilla.

Asiantuntijan mukaan tilanne on Kremlin kannalta tukala.

– Työikäisten miesten kuolemat rintamilla ja korkojen huitelu 16 prosentin paikkeilla ovat asioita, jotka aidosti haittaavat Venäjän yhteiskuntaa ja kansainvälistä asemaa. Venäjä ajautuu yhä syvemmin Kiinan riippuvuuteen, Henri Vanhanen sanoo.

– Kiina on Venäjän tärkein kauppakumppani, kun taas Venäjä ei mahdu edes Kiinan viiden tärkeimmän kauppakumppanin joukkoon. Tämä kuvastaa epäsymmetriaa, Vanhanen jatkaa.

KATSO UUSIN JAKSO: Donald Trump iski Kremlin kaulavaltimoon

Poimintoja videosisällöistämme
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)