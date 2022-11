Komsomolskaja Pravdan toimittaja Sergei Mardan ihmetteli Venäjän television ohjelmassa Subbotnij Mardan (”Lauantai-Mardan”), miksi vielä toisessa maailmansodassa enemmistö ukrainalaisista taisteli venäläisten kanssa samalla puolella, mutta nyt ei.

– Mitä tapahtui heidän lastenlapsilleen ja lastenlastenlapsilleen? Ymmärrän, että tämä on pöhkö kysymys, mutta sitä ei voi olla kysymättä. Missä ovat tämän epäinhimillisen brutaaliuden juuret?

Vastauksessaan sotakirjeenvaihtaja Dmitri Stešin tarjosi seuraavaa selitystä.

– Nämä ihmiset ovat kasvaneet, muovanneet identiteettinsä vastustaen kaikkea moskalia [moskovalaista]. Tämä on hirveä vääristymä, koska se johtaa heidän itsensäkieltämiseen. Tämän takia heitä ei voi pitää täysin moraalisina ihmisinä, joilla on normaali mielenterveys.

Stešinin mukaan hänelle selvisi jo aikoja, ettei Venäjä tarvitse näitä ukrainalaisia eli ”kryptobanderalaisia”. Banderalaisiksi kutsuttiin toisen maailmansodan aikoihin ukrainalaisen nationalistijohtaja Stepan Banderan joukkoja, mutta neuvostoajoista lähtien nimitystä on käytetty oikeastaan jokaisesta venäläistymättömästä ukrainalaisesta.

– Meidän ei tarvitse vapauttaa siellä [Ukrainassa] ketään. Meidän tulee ottaa vain omamme ja tehdä se niin, että he eivät uskalla jatkossa edes hönkäistä väärällä tavalla Venäjän suuntaan. Sillä selvä.

Mardan kysyi, että mitä Stešin tarkoittaa ”omamme ottamisella”, ja missä oman ja ei-oman raja kulkee.

– Ainakaan heillä ei saisi olla Kiovaa. Sen jälkeen voidaan katsoa.

Lisäksi Stešin harmitteli Venäjän kansakunnan olevan ”ideologisesti niin huokoinen”, ettei se ole ”tarkkaan määritellyt kansallisia tavoitteitaan”. Siksi hän suhtautuu skeptisesti venäläisten kykyyn saada ukrainalaiset ”ajattelemaan uusiksi heidän identiteettinsä”.

– He [ukrainalaiset] huijaavat meitä uudestaan. He huijasivat jopa viekkaita, älykkäitä ja pahoja bolševikkeja luoden ukrainalaisen identiteettinsä, joka pääasiassa kehitettiin neuvostoaikoina, kun neuvostovalta taisteli ankarasti kaikenlaista pikkuporvarillista nationalismia vastaan. Näissä olosuhteissa Ukrainan onnistui luoda kansakuntansa, ja nyt niitämme sen viljaa, joten en anna hyvää ennustetta.

Meanwhile in Russia: propagandist admits that Russia is in Ukraine "not to liberate anyone," but to take whatever Russia perceives as its own—including Kyiv—and terrorizing Ukrainians into shedding their national identity and being afraid "to breathe wrong in Russia's direction." pic.twitter.com/SmcplWj677

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) November 20, 2022