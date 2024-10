Kremlin mediaohje: Levittäkää USA:n vaalien salaliittoteorioita

Kun Brics-yhteisön jäsenmaiden johtajat kokoontuivat huippukokoukseen Venäjän Kazaniin tällä viikolla, Venäjän presidentti Vladimir Putin käytti tilaisuutta hyväkseen esittääkseen Venäjän syntymässä olevan uuden maailmanjärjestyksen johtajaksi, kertoo uutissivusto meduza viitaten Kremlin propagandatoimiin.

Meduza on hankkinut kopion Kremlin ohjeista, joiden perusteella valtion rahoittamien ja hallitusmyönteisten tiedotusvälineiden pitäisi uutisoida Brics-maiden kokouksesta.

Kremlin mediaohjeessa määritellään muun muassa seuraavat viestit ja uutiskulmat:

Vladimir Putin on ”maailman enemmistön epävirallinen johtaja”.

Länsimaiden eliitti on ”paniikissa”.

Lännessä vallitsee ”ahdistus”.

Brics-kokousta varten määriteltyjen propagandististen pääviestien lisäksi Kremlin ohjeissa vaaditaan tiedotusvälineitä edistämään salaliittoteoriaa, jonka mukaan USA:n hallitus aikoo ryhtyä laajaan vaalipetokseen varmistaakseen, että Kamala Harris valitaan presidentiksi marraskuussa.

Ohjeissa myös käsketään venäläismedioita pitämään esillä narratiivia, jonka mukaan länsimaiden yritykset eristää Venäjä ovat epäonnistuneet.

Brics-yhteisöllä tarkoitetaan alun perin Brasilian, Venäjän, Intian, Kiinan ja Etelä-Afrikan muodostamaa kehittyvien talouksien liittoa. Tänä vuonna siihen liittyivät mukaan myös Egypti, Etiopia, Iran ja Yhdistyneet Arabiemiirikunnat. Maat kokoontuvat tänään tiistaina Venäjän Kazanissa.

In its guidelines for media coverage of the BRICS summit, the Kremlin tells propagandists to report that Putin is the leader of the “global majority,” that the West is “panicking,” and that the US will rig its presidential election to ensure a Harris win.https://t.co/lhoFSTah1D

— Meduza in English (@meduza_en) October 24, 2024