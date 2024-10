Kreml valittaa: Venäläisten sorto on mennyt liian pitkälle

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharova on ottanut jälleen Baltian maat hampaisiinsa. Hän toisteli tiedotustilaisuudessaan Venäjän propagandan tekaistuja väitteitä venäläisten syrjinnästä.

– Kun puhumme Baltiasta, siellä tilanne venäläisten ja venäjänkielisten asukkaiden oikeuksien loukkauksien suhteen oli jo ennestään kauhea, mutta nyt russofobia on saavuttanut täysin uuden tason, Zaharova sanoi Latvian yleisradio LSM:n mukaan.

Zaharovan mukaan venäläisten sorto on mennyt jo liian pitkälle. Hän nosti Latvian tikun nokkaan.

– Puhumme venäläisten avoimesta syrjinnästä ja natsismin ylistämisestä, Zaharova väitti.

Syytökset menivät tiedotustilaisuudessa yhä sekavammiksi.

Zaharovan mukaan venäläisten järjestelmällinen sorto näkyy esimerkiksi ”natsismin vastaisten taistelijoiden” ja ”suuren isänmaallisen sodan veteraanien” vainoamisena. Hän jyrähti myös siitä, että Latviassa on purettu ”vapauttajien” eli Neuvostoliiton armeijan muistomerkkejä. Lisäksi hän esitti väitteitä vuosittaisista SS-veteraanien marsseista Latviassa.

Zaharovan mukaan Latvia rikkoo YK:n yleiskokous hyväksymää kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan yleissopimusta. Venäjä aikoo hänen mukaansa haastaa Latvian YK:n alaiseen Kansainväliseen tuomioistuimeen.

– Latvia kieltäytyy kuuntelemasta kehotuksiamme noudattaa yleissopimusta ja käydä neuvotteluja riidan ratkaisemiseksi. Samaan aikaan loukkaukset jatkuvat ja jopa pahenevat, Zaharova sanoi ja valitteli, että länsimaiset instituutiot ovat kieltäytyneet kuuntelemasta Venäjän huolia Baltian maista.

🇱🇻🇷🇺 Russian spokeswoman for the Russian Ministry of Foreign Affairs Maria Zakharova has made baseless claims against Latvia, alleging discrimination against Russian-speaking citizens. She warned that if Latvia doesn’t cease what she calls violations of international norms, it… pic.twitter.com/NmyIJnysnD

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 31, 2024