”Kreml on altis talousshokeille” – pakotteita voidaan kiristää paljon

Länsimaissa aliarvioidaan sitä, missä määrin taloudelliset pakotteet voivat vaikuttaa Venäjään ajan myötä, arvioi USA:n Columbian yliopiston globaalin energiapolitiikan keskuksen tutkija Eddie Fishman.

– Kansainvälisistä pääomamarkkinoista eristetyllä Venäjällä on rajalliset poliittiset keinot, ja se on erittäin altis makroshokeille, joihin se ei voi vaikuttaa – esimerkiksi öljyn hinnan laskulle vuonna 2014 tai 2020, hän toteaa X-palvelussa.

Hän kommentoi Saksan kansainvälisten ja turvallisuusasioiden instituutin asiantuntija Janis Klugen X-postausta:

– Yksi syy sille, miksi Venäjän keskuspankki kamppailee inflaation hillitsemisessä, on se, että korot eivät juurikaan vaikuta ruplan vaihtokurssiin. Ennen vuotta 2022 korkeammat korot johtivat ruplan vahvistumiseen, mikä johti hintojen laskuun Venäjällä. Tämä ei toimi enää sodan ja pakotteiden vuoksi, Kluge sanoo.

G7-maat ja EU asettivat vuonna 2022 venäläiselle öljylle hintakaton. Sen mukaan länsimaiset tahot eivät saa ostaa tai kuljettaa raakaöljyä, jos hinta ylittää 60 dollaria barrelilta. Näin Kremlin talouteen halutaan lyödä kiilaa ilman, että globaalit öljymarkkinat kaatuisivat.

Politiikan tutkija ja meriturvallisuusasiantuntija Jan Stockbrueggerin mukaan länsi ei voi jatkaa öljyn ostamista, koska Venäjän siitä saamat voitot menevät Ukrainan sodan rahoittamiseen. Toisaalta öljyn hankintaa ei voi lopettaa kokonaan, koska sillä olisi katastrofaalisia vaikutuksia maailmantaloudelle.

Brookings-instituutin tutkija Robin Brooks toteaa X:ssä, että venäläisen öljyn hintakattoa pitäisi alentaa ja sanktioida useampia Venäjän valtio-omisteisen varustamon Sovcomflotin aluksia.

– Venäjällä on vain yksi valttikortti: Se vie energiaa. Vaihtotaseen ylijäämä sanelee ruplan arvon. Kun vaihtotaseen ylijäämä pienenee, rupla heikkenee, hän toteaa.

Venäjä on lisäksi perustanut vanhoista tankkereista niin sanotun ”varjolaivaston”. Tankkerit on virallisesti rekisteröity Afrikan valtioille tai kaukaisille saarille pakotteiden välttämiseksi. Nämä vakuuttamattomat tai alivakuutetut alukset seilaavat Euroopan vesillä aiheuttaen ympäristökatastrofin uhan.

Fishman on samaa mieltä Brooksin kanssa.

– Etenkin Venäjän öljynvientiin liittyviä pakotteita voidaan vielä kiristää paljon.

