Kreml-mieliset mainokset täyttivät Oslon – takana hämärä miljardööri ja pienpuolue

Norjalainen Kreml-mielinen pienpuolue käynnisti toukokuun puolivälissä massiivisen Ukraina-vastaisen mainoskampanjan maan pääkaupungin Oslon metrossa. Pienpuolue sai varat kalliiseen temppuun hämäräperäiseltä miljardööriltä, joka on rahoittanut ukrainalaislasten kidnappaamista ja kannustanut Venäjää iskemään norjalaisiin avustustyöntekijöihin.

Asiasta kertoo ukrainalaislehti European Pravda.

Norjan kansallispäivänä 17. toukokuuta Oslon metrossa matkustavat kokivat sätkyn. Metrojen seinät olivat täynnä räikeän punaisia mainoksia, joissa vastustettiin kovaäänisesti Ukrainan avustamista.

”Ei 85 miljardia kruunua Ukrainan sotaan”, julisti yksi mainos. ”Käyttäkää rahat hyvinvointiin, ei sotaan”, väitti toinen.

Kampanja suututti oslolaiset täysin. Norjalaislehti VG:n mukaan matkustajat alkoivat repimään mainoksia alas jo samana päivänä. Jopa pääministeri Jonas Gahr Støre joutui linjaamaan, että hän vastustaa tiukasti mainoskampanjan näkemyksiä.

Lopulta kampanja jouduttiinkin keskeyttämään.

Mainosten takana oli suurelle yleisölle tuntematon Rauha ja oikeudenmukaisuus -puolue. Vuonna 2023 perustettu ja 2025 rekisteröity puolue ei ole koskaan osallistunut vaaleihin.

Monet puolueen jäsenet kuuluivat aiemmin äärivasemmistolaiseen Punaiset -puolueeseen, jolla on suurkäräjillä kahdeksan paikkaa 169:stä. Punaiset tunnettiin aiemmin nimellä Työväen kommunistinen puolue, ja se erosi Norjan kommunistisesta puolueesta 1970-luvulla voidakseen noudattaa maoistista linjaa.

Pienpuoluetta johtaa aktivisti Marielle Leraand, joka kuului aiemmin vasemmistoliiton sisarpuolue Sosialistiseen työväenpuolueeseen. Leraand loikkasi Punaisiin vuonna 2011, koska Sosialistinen työväenpuolue asettautui tukemaan interventiota Libyan Muammar Gaddafin hirmuhallinnon kaatamiseksi. Ukrainan sodan alkamisen jälkeen Leraand taas lupasi eroavansa Punaisista, jos se tukisi Ukrainan aseistamista. Näin Leraand myös teki, ja liittyi Rauhaan ja oikeudenmukaisuuteen.

Puolueaktiiveihin lukeutuu myös politiikan tutkija Glenn Diesen, aktiivinen vieras Russia Today -televisiokanavalla, jota on kutsuttu Venäjän ykköspropagandistiksi Norjassa. Diesen on muun muassa kieltänyt Butšan verilöylyn ja kannattanut Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaan.

Virallisesti pienpuolueen varallisuus on vain 50 000 miljoonaa kruunua (noin 4 300 euroa). Silti puolueella oli varaa lähes 1,4 miljardia kruunua (noin 122 000 euroa) maksaneeseen 8 600 mainoksen kampanjaan.

Mistä puolue hankki tällaisen rahasumman?

Jäljet johtavat Atle Bergeen, Norjassa syntyneeseen mutta Venäjällä asuvaan Kreml-mieliseen miljardööriin.

Berge hankki varallisuutensa Ølen Betong -betoniyhtiön kautta, jonka toiminta laajeni Venäjälle 2000-luvun puolivälissä. Kun Ølen Betong vetäytyi Venäjältä Ukrainan sodan alkamisen myötä, Berge jäi maahan ja otti yhtiön Venäjällä sijaitsevan betonitehtaan haltuunsa.

Julkisuudessa Berge on esiintynyt tiukkana Venäjän hyökkäyssodan ja Vladimir Putinin kannattajana. Norjalaismiljardööri on muun muassa kehottanut Venäjää pommittamaan Ukrainaan ambulansseja kuljettavan Ukrainian Freedom Convoys -järjestön vapaaehtoistyöntekijöitä.

– Paljon hyviä pommituskohteita, Berge kommentoi järjestön sosiaalisen median kanavassa.

Berge on myös rahoittanut Venäjällä sijaitsevaa lastenkotia, jonne Ukrainasta kidnapattuja lapsia on viety. Itse hän on pitänyt väitteitä russofobisina ja syyttänyt kritiikkiä länsimaiden propagandaksi.

Toukokuussa hänen perheenjäsenensä, jotka nykyään omistavat Ølen Betongin, kertoivat Finansavisenille katkaisseensa suhteensa Bergeen hänen toimintansa johdosta.

Bergen rahoittama puolue on ilmaissut osallistuvansa syyskuussa järjestettäviin suurkäräjävaaleihin. Nähtäväksi jää, saako Kreml-mielisyydellä kerättyä norjalaisten ääniä.