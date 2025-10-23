Kreml ei halunnutkaan rauhaa – ”yllättyneet käsi ylös”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti keskiviikkona peruvansa Unkarin Budapestiin suunnitellun huippukokouksen Venäjän diktaattorin Vladimir Putinin kanssa. Perumisen syynä oli se, että Trump ei usko keskustelujen Putinin kanssa johtavan mihinkään.

– Kyllä, jälleen kerran se paljastui miten Putin toimi ja jälleen kerran Trump sen myös joutui myöntämään. Toivottavasti hän seuraavan kerran tämän muistaa, kun Putin jälleen soittaa, kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) kirjoittaa blogissaan.

Heinonen huomauttaa, että Trump otti asiaan kantaa sen jälkeen, kun Yhdysvallat oli kertonut uusista pakotteista venäläisiä öljy-yhtiöitä Rosneftia ja Lukoilia vastaan.

– Tämä päätös tuli siksi, että Kreml ei ollutkaan – yllättyneet käsi ylös – valmiita sitoutumaan rauhanprosessiin Ukrainassa.

Heinosen mukaan Lukoil-päätös on kova.

– Se säteilee nyt myös meille. Uutiset kertoivat, että Neste olisi jo lopettanut polttoaineen toimituksen Lukoilin omistamille Teboil-asemille. Tilanne saattaa muotoutua nopeastikin tukalaksi myös paikallisille suomalaisille yrittäjille, joiden asemat ovat olleet TB:n alla. Toivottavasti ratkaisut täällä löytyvät nopeasti ja niin, että yritykset eivät konkursseihin pahimmillaan ajautuisi, Heinonen toteaa.

Kansanedustaja kiinnittää huomiota myös siihen, että Trump ei vieläkään antanut lupausta Ukrainalle Tomahawk-ohjuksista.

– Selitykset ontuvat. Toivottavasti Saksa tässä nyt etenisi omien Taurustensa kanssa, Heinonen toteaa.

Heinonen myös toivoo, että Trump nyt muistaisi ja oppisi sen, että Putin ei muutu ja pettää aina.