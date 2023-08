Kreml antaa raskaita aseita Rosgvardialle

Presidentti Vladimir Putin on allekirjoittanut lain, joka sallii Rosgvardian, Venäjän kansalliskaartin, varustamisen raskailla aseilla. Asiasta kertoo Britannian puolustusministeriö.

Rosgvardia, joka koostuu noin 200 000 miehestä, perustettiin nykyaikaisessa muodossaan vuonna 2016. Rosgvardia on Venäjän puolisotilaallinen poliisiorganisaatio. Sen tehtävänä on osaltaan turvata Venäjän nykyinen hallinto, laillisuus ja valtiojärjestys. Kaartin päällikkö on viime kädessä presidentti.

Kaartia johtaa Putinin entinen henkivartija Viktor Zolotov. Päätös joukkojen vahvistamisesta on seurausta epäonnistuneesta Wagnerin kapinasta kesäkuussa.

Huolimatta Zolotovin väitteestä, että hänen joukkonsa suoriutuivat ”erinomaisesti” kapinan aikana, ei ole todisteita siitä, että Rosgvardia olisi ryhtynyt tehokkaisiin toimiin Wagneria vastaan, vaikka kyseessä oli juuri sellainen sisäisen turvallisuuden uhka, jonka se oli suunniteltu tukahduttamaan.

Zolotov ehdotti aiemmin, että raskaan kaluston pitäisi sisältää tykistöä ja taisteluhelikoptereita. Brittitiedustelun mukaan päätös viittaa siihen, että Kreml kaksinkertaistaa Rosgvardian resursoinnin yhdeksi tärkeimmistä hallinnon turvallisuuden varmistavista organisaatioista.

