Koululaisia innostetaan lukemaan uutisia, palkintona jopa 500 euroa

Lukutaitopäivänä 8. syyskuuta alkaa kouluille suunnattu Uutisjahti-lukuhaaste, joka innostaa lapsia ja nuoria lukemaan lisää uutisia. Haasteen järjestäjä on Uutismedian liitto.

Uutisjahdin tavoitteena on innostaa eri-ikäisiä lapsia ja nuoria lukemaan uutisia ja ottamaan ne osaksi omaa media-arkea. Jahti koostuu viidestä erilaisesta haasteesta, jotka on suunniteltu siten, että ne sopivat sekä paljon lukeville että niille, joiden lukuinto on ollut kateissa. Syyslukukauden mittaan jahdin osallistujat saavat runsaasti konkreettisia tehtäväideoita, joiden pohjalta voi rakentaa juuri omalle luokalle sopivan haasteen.

Opettajat ilmoittavat luokkansa mukaan, ja viisi voittajaluokkaa palkitaan helmikuun alussa Uutisten viikolla 500 euron stipendeillä. Arvioinnissa painotetaan paitsi luettujen juttujen määrää myös lukemisessa tapahtunutta muutosta, toisten innostamista ja koko luokan osallistumista.

Uutisjahti jatkuu koko syyslukukauden ajan.

Lasten ja nuorten lukutaito huolettaa

Uutisjahti pyrkii nostamaan uutiset aiempaa vahvemmin lukutaitokeskustelun keskiöön. Sen viesti on, että uutisilla voi olla merkittävä rooli lasten ja nuorten lukutaidon tukijana.

Lasten ja nuorten lukutaito heikkenee jatkuvasti, ja samalla ero heikkojen ja vahvojen lukijoiden välillä kasvaa. Uutiset ja muut journalistisen sisällöt voivat olla yksi ratkaisu tähän polarisoituvan lukutaidon ongelmaan. Uutisista olisikin tarpeen puhua aiempaa enemmän nimenomaan lukutaidon näkökulmasta.

– Lannistavien kokemusten sijasta heikot lukijat tarvitsevat lisää luku-uskoa: onnistumisen ja innostumisen kokemuksia ja vahvistuvaa uskoa omiin kykyihin. Ja tässä uutiset voivat olla aivan keskeisessä asemassa, mediakasvatusasiantuntija Hanna Romppainen Uutismedian liitosta sanoo tiedotteessa.

Uutisten lukuhetkiä tarvitaan myös koulun arkeen. Uutisten jakamista, lukuvinkkauksia ja niiden teemoista keskustelua olisi tarpeen rakentaa yhä vahvemmin osaksi koulupäivää. Tähän Uutisjahti antaa konkreettisia vinkkejä ja apuja.

Lisäksi Uutisjahti pyrkii tekemään uutisten lukemisesta jaettua ja yhteistä. Jahti on suunnattu koko luokalle. Uutisista keskustellaan ja niiden pariin innostetaan myös muita. Se myös haastaa tekemään näkyväksi omaa arkista, usein muilta piiloon jäävää lukemista.

– Harva nuori enää lukee printtisanomalehden otsikoita aamupalapöydässä, mutta silmäilee niitä somessa sitäkin enemmän. Tämä on lukemista, joka helposti jää näkymättömäksi, Hanna Romppainen kuvailee.

– Parhaimmillaan nuori voi oivaltaa, että lukee media-arjessaan enemmän kuin oli kuvitellutkaan, ja voi syttyä into lukea lisää.

Älä unohda paikallista sisältöä

Haasteessa nuoria kannustetaan lukemaan myös paikallisuutisia. Lukuhaaste alkaa samaan aikaan, kun kymmenet paikallislehdet tuovat sisältönsä verkkoon luettavaksi maksutta.

– Uutismedian tarjonnasta paikalliset sisällöt kiinnostavat nuoria varsin paljon. Ne voivat olla keskeinen lukutaidon ja lukuinnon rakentaja. Paikallisuutiset ovat helposti lähestyttävää luettavaa silloinkin, jos oma lukukipinä on ollut kateissa, Romppainen kertoo.

Paikallislehti on maksullinen, journalistin ohjeita noudattava, vähintään kerran viikossa monipuolista ja ajankohtaista paikallista sisältöä julkaiseva uutismedia. Uutismedian liiton mukaan paikallislehti on yhteisön rakentaja, luotettavan tiedon lähde ja turvallisen keskustelun ylläpitäjä.

Paikallislehtiä ei pidä sekoittaa maksuttomasti jaettaviin kaupunkilehtiin.

LUE MYÖS:

Tiedätkö, mitä kotikonnuillasi tapahtuu? Paikallislehdet avautuvat ilmaiseksi

Näin puhut lapselle sodasta tai kouluampumisesta – varo tätä virhettä

Tekoäly valjastettiin kiusaamiseen, ilmiö leviää nopeasti somessa

Tunnetko olosi turvattomaksi sotauutisten takia?