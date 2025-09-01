Verkkouutiset

Paikallis- ja kaupunkilehtiä eri puolilta maata. Arkistokuva. LEHTIKUVA / VIENA KYTÖJOKI

Tiedätkö, mitä kotikonnuillasi tapahtuu? Paikallislehdet avautuvat ilmaiseksi

  • Julkaistu 01.09.2025 | 14:28
  • Päivitetty 01.09.2025 | 14:28
  • Journalismi, Media
Kymmenet paikallislehdet tarjoavat viikon ajan maksuttoman pääsyn sisältöihinsä.
Suomalaiset paikallislehdet ovat luettavissa maksutta viikon ajan 8. syyskuuta – 14. syyskuuta. Asiasta kertoo Uutismedian liitto tiedotteessa.

Kyseessä on Pureudu paikallisiin -kampanja, jonka tarkoituksena on tuoda esiin paikallislehtiä ja paikallisjournalismia sekä tarjota kaikille mahdollisuuden tutustua elämään eri puolilla Suomea. Tänä syksynä paikallislehdet haluavat erityisesti kannustaa nuoria lukemisen ääreen.

Kampanja käynnistyy kansainvälisenä lukutaitopäivänä 8. syyskuuta, jolloin kymmenet paikallislehdet tarjoavat vapaan pääsyn sisältöihinsä. Osa avaa maksutta luettavaksi koko sisältönsä, osa näköislehden. Lukuoikeuden saaminen voi edellyttää kirjautumista tai koetilausta.

Kaikki kampanjassa mukana olevat lehdet löytyvät osoitteesta www.paikallislehdet.fi.

– Paikallislehdet avaavat kotikuntansa asioita ja kertovat tarinat, joita ei löydy mistään muualta. Pureudu paikallisiin -kampanjan avulla haluamme tarjota kaikille mahdollisuuden kurkistaa eri puolille Suomea luotettavan, monipuolisen ja elävän paikallisjournalismin kautta. Samalla kannustamme etenkin nuoria lukemaan, Uutismedian liiton järjestöpäällikkö Ilona Hannikainen sanoo tiedotteessa.

Paikallislehti on maksullinen, journalistin ohjeita noudattava, vähintään kerran viikossa monipuolista ja ajankohtaista paikallista sisältöä julkaiseva uutismedia. Uutismedian liiton mukaan paikallislehti on yhteisön rakentaja, luotettavan tiedon lähde ja turvallisen keskustelun ylläpitäjä. Paikallislehtiä ei pidä sekoittaa maksuttomasti jaettaviin kaupunkilehtiin.

