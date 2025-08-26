Koulujen lomien mylläys puhuttaa – ”Voi olla monelle perheelle kauhistus”

Opetusministeriössä on tekeillä selvitys koulujen kesälomien siirrosta. Jotta kevätlukukausi ei siirrossa kävisi liian raskaaksi, on muun muassa keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen esittänyt keväälle uutta lomaa. Kurvisen mukaan pidempi pääsiäisloma olisi piristysruiske myös kotimaan matkailulle.

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma ehdotti parin muun kansanedustajan kanssa kesälomien siirtoa ja uutta kevätlomaa jo seitsemän vuotta sitten. Kauma kertoo olevansa samaa mieltä edelleen.

– Kahdella viikolla lykkäys kuulostaa hyvältä. Näin olisimme lähempänä muun Euroopan rytmiä ja sitä, että elokuun alku on yleensä hyvin lämmin verrattuna koleaan alkukesään. Matkailuala ja elinkeinoelämä yleensäkin hyötyisivät lykkäyksestä, ja monet lasten vanhemmatkin aloittavat lomansa vasta juhannukselta, Kauma perustelee Verkkouutisille.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ on vastustanut kesälomien siirtoa tiukasti.

– Olen ymmärtänyt niin, että opettajat vastustavat tätä muutosta muun siksi, että heidän mielestään oppilaat ovat kevätkaudella jo hyvin väsyneitä, kun koulu loppuu. Taustalla voi olla myös muutosvastarintaa asiaa itsessään kohtaan, Kauma miettii.

Hänen mukaansa rytmittämällä lomia uudella tavalla voitaisiin kuitenkin helpottaa sekä oppilaiden että opettajien jaksamista.

– Esimerkiksi pääsiäisloma voisi olla hiukan pidempi kuin nyt, ja vastaavasti esimerkiksi joululoma lyhyempi. En siis tyrmää Kurvisen ehdotusta, vaan annan sille vaaleanvihreää valoa. Hyvä, että keskustelua käydään.

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) kannattaa kesälomien lykkäystä.

– Minusta koulujen lomien aloittamista voisi siirtää parilla viikolla eteenpäin. Tämä kuitenkin on isomman muutoksen paikka eli pitää katsoa samalla koulujen muut lomat ja opiskeluaikojen mitat, korkeakoulut, armeija ja niin edelleen, Heinonen sanoo.

Kansanedustaja Sari Sarkomaa (kok.) toteaa, että kesälomakeskustelu on Suomessa varma syksyn merkki.

– Säät vaihtelevat vuosittain, mutta peruslähtökohta koulutyön ja loman rytmittämisessä on oltava se, että se tukee parasta oppimista. Asiasta on paljon painavia mielipiteitä ja siksi on hyvä saada kunnollinen selvitys, sanoo Sarkomaa, joka kertoo muodostavansa kantansa vasta selvityksen valmistuttua.

– Asiaa on katsottava ensisijaisesti koulumaailman, oppimisen, lasten ja perheiden näkökulmasta. Lomien siirto vaikuttaa monin tavoin merkittävästi myös koko koulutusjärjestelmäämme muun muassa ylioppilaskirjoituksiin, yhteishakuun ja opiskelijavalintoihin. Siksi mahdollisten kesälomien ajankohdan muutoksen vaikutukset ja kustannukset on perusteltua arvioida juuri opetus- ja kulttuuriministeriössä.

Sarkomaan mukaan koulujen loma-aikojen määräytymisessä oppimisen edellytysten ja lasten hyvinvoinnin tulee olla etusijalla, vaikka toimia matkailun ja yrittäjyyden vauhdittamiseksi onkin syytä tehdä.

Sarkomaa sanoo myös kolmen lapsen äitinä muistavansa, että lomat vaativat perheissä merkittäviä järjestelyjä.

– Kansanedustajana ja kaupunginvaltuutettuna saan asiasta säännöllisesti huoliviestejä, hän jatkaa.

– Kaikilla ei ole tukiverkostoa ja siksi pidempien uusien lomakausien luominen voi olla monelle perheelle kauhistus. Perheet ovat tietenkin erilaisia siksi lapsivaikutusten arviointi on asiassa olennainen. Kunnissa on joka tapauksessa tärkeä pohtia säännöllisesti yhdessä eri toimijoiden kanssa, miten edistetään sitä, että jokaisen lapsen loma ja koulupäivä olisi turvallinen ja hyvä, Sarkomaa huomauttaa.

Myös kansanedustaja Mia Laiho (kok.) kannattaa asiassa huolellista selvitystä ja arviointia, koska asia on monimutkainen.

– Uskon, että muutoksella olisi enemmän myönteisiä vaikutuksia kuin kielteisiä. Tätä pitää vähintään laaja-alaisesti nyt selvittää, Heinonen puolestaan kommentoi.

Pia Kauma olisi valmis käynnistämään kokeilun.

– Lomien siirtoa on suunniteltu nyt jo niin pitkään, että mielestäni voitaisiin tehdä vaikka muutaman vuoden kokeilu joko koko Suomessa tai vain tietyllä alueella, ja tehdä päätökset sitten sen jälkeen. Selvää on, että muutoksia tarvitaan, Kauma katsoo.