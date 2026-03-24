Uudenmaan opiskelupaikat eivät riitä, hakijoita selvästi enemmän

Uudellamaalla on yhä liian vähän korkeakoulujen aloituspaikkoja, Helsingin seudun kauppakamari katsoo.

Hallitusohjelmaan kirjattiin vuonna 2023, että korkeakoulupaikkoja lisätään kasvukeskuksiin ja sinne, missä aloituspaikkojen määrä suhteessa nuoriin on alhainen. Hallitusohjelman kirjaukset ovat jääneet toimeenpanematta.

Helsingin seudun kauppakamari vertaili toisen asteen tutkinnon suorittaneita vuodelta 2024 ja korkeakoulujen aloituspaikkoja ja hakeneita (yhteishaun aloituspaikat) vuodelta 2025. Suomessa on 0,96 korkeakoulun aloituspaikkaa yhtä toisen asteen tutkinnon suorittanutta kohti. Uudellamaalla luku on merkittävästi pienempi, vain 0,78 korkeakoulun aloituspaikkaa yhtä toisen asteen tutkintoa suorittanutta kohti.

Alueella ei edelleenkään ole riittävästi korkeakoulujen aloituspaikkoja sen tarpeisiin nähden.

– Uusmaalaisten korkeakoulujen aloituspaikkojen vaje on kroonistunut. Vaikka Uudenmaan osuus koko maan bruttokansantuotteesta (BKT) on lähes 40 prosenttia ja työpaikoista 36 prosenttia, se ei näy korkeakoulujen resurssijaossa, sanoo Helsingin seudun kauppakamarin johtava asiantuntija Riikka Vataja tiedotteessa.

– Uudenmaan osuus koko maan 19-vuotiaista nuorista on jo usean vuoden ollut yli 30 prosenttia, mutta osuus korkeakoulujen aloituspaikoista on jumittunut noin 27 prosenttiin. Tilanne on huolestuttava myös siitä näkökulmasta, että asiantuntijatason tehtävät korostuvat Uudellamaalla, Vataja jatkaa.

Uudenmaan korkeakoulut ovat vetovoimaisia

Uudenmaan korkeakoulut ovat hyvin vetovoimaisia hakijoiden keskuudessa, sillä peräti 37 prosenttia yhteishaun ensisijaisista hakijoista haki uusmaalaiseen korkeakouluun.

– Haaga-Helian vetovoima on vuosi toisensa jälkeen erinomainen ja moni opiskelija jää vaille haluttua opiskelupaikkaa. Esimerkiksi viime vuonna ensisijaisia hakijoita Haaga-Heliaan oli 15 000, mutta aloituspaikkoja vain 4 100. Vaikka juuri nyt Suomen työllistymisluvut ovat ennätyksellisen huonot, on korkeakoulutuksella edelleen suuri merkitys ja valmistuneet työllistyvät hyvin. Pääkaupunkiseutu kirittää koko Suomea kasvuun, kommentoi Haaga-Helian rehtori Susanna Niinistö-Sivuranta.

Helsingin seudun kauppakamarin koordinoima Ennakointikamari selvittää vuosittain korkeakoulupaikkojen aloituspaikkojen jakautumista Suomessa. Ensimmäinen selvitys tehtiin vuonna 2022.

Helsingin seudun kauppakamarilla on noin 7 000 jäsentä. Helsingin seudun kauppakamarin toiminta-alue kattaa 21 kuntaa Uudenmaan alueella. Helsingin seudun kauppakamari tekee säännöllisesti selvityksiä toiminta-alueensa osaamis- ja rekrytointitilanteesta.