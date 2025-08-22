Keskustasta avaus uudesta lomasta kouluihin – ”Hyvä myös matkailulle”

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen esittää kouluihin uutta kevätlomaa, joka voisi olla pääsiäisen yhteydessä.

Kurvinen kertoi aiemmin Uutissuomalaiselle kannattavansa koululaisten kesäloman myöhentämistä.

– Mielestäni olisi perusteltua, että koulujen kesälomia siirrettäisi vastaamaan Suomen kesän nykyoloja, jossa kesäkuun alussa on monesti kylmää ja elokuun alussa helteitä, Kurvinen sanoo Verkkouutisille.

Samoin monessa työpaikassa painetaan kesäkuussa vielä täyttä häkää ja vuosiloman sijoitus heinä-elokuulle olisi helpompaa. Se, siirrettäisiinkö kesälomaa ”viikko, kaksi vai kolme”, ei ole Kurvisen mukaan oleellista tässä vaiheessa.

– Tässä täytyy mennä perheiden sekä lasten ja nuorten ehdoilla. Kevätlukukaudesta tulisi kesälomien siirrossa pitkä, joten mielestäni järkevä ehdotus olisi, että jatkossa kouluissa olisi ikään kuin kolme lukukautta: syksy, talvi ja kevät, Kurvinen sanoo.

– Keväälle voisi tulla pidempi, parin viikon loma esimerkiksi pääsiäisen yhteyteen, mikä tietääkseni on aika tyypillinen eurooppalainen käytäntö.

Tämä loisi Kurvisen mukaan myös uuden sesongin matkailuun.

– Jos kevätlukukausi jaettaisiin kahtia, se olisi kotimaan matkailulle ja kansantaloudelle positiivinen asia.

– Toivoisin tässä OAJ:llekin avoimuutta, ettei menisi heti siilipuolustukseen, vaan olisi valmis miettimään eri vaihtoehtoja, Kurvinen jatkaa.

Siihen, pysyisikö helmikuun talviloma ennallaan, Kurvinen ei ota kantaa, koska ei sanojensa mukaan ole muutenkaan asiasta virallista esitystä laatimassa.

– Mutta se on selvää, että jos kesäloman aloitusta pidennetään, niin kevätlukukautta täytyy keventää.

Vankkoja perusteita Kurvisen mielestä lomien uudelleen järjestelylle olisi sekä perheiden arjen että talouden vinkkelistä. Hänestä asiaa pitäisi selvittää, kun se kuitenkin joka elokuu nousee tapetille.

– Kotimaan matkailun ihmisten kanssa juttelee, niin tulee esille se, että meillä loppuu kesäsesonki lyhyeen. Kun muu Eurooppa lomailee elokuussa, meillä on huonommin kansainvälisille turisteille palveluita.

Jos lukuvuoden aikaisia lomia pidennetään, miten perheet saavat lastenhoidon järjestymään? Useimmilla on talvisin lomaa töistä viikko ja kouluissa on jo syysloma, joululoma ja talviloma.

Kurvinen vastaa, että kyse on samoista haasteista kuin nykymallissa, vain eri muodossa.

– Haasteita on aina. Eihän vanhemmilla nytkään ole kahden kuukauden vuosilomaa kesällä. Kyse on siitä, onko uudistumismielisyyttä vai onko asenne ”kyllä, mutta…”, jolloin mitään uudistuksia ei voi tehdä.

– Jos tähän (lomien siirtoon) lähdetään, niin paljon yksityiskohtia tulee valmistelussa mietittäväksi. Mutta paljon mahdollisuuksia menetetään, jos aina vain jumitetaan vanhassa, Kurvinen katsoo.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen puolestaan ehdotti Uutissuomalaisessa, että kesäloman siirtämisen lisäksi selvitettäisiin mallia, jossa talvi- ja syyslomia ”tiivistettäisiin” parilla päivällä. Näin kesälomaa voitaisiin jatkaa viikolla loppupäästä.

Tynkkynen täsmentää Verkkouutisille, että ei suoraan esitä, että esimerkiksi helmikuun talviloman pituutta lyhennettäisiin viikosta. Tynkkysen mukaan kouluvuodessa on kuitenkin useita lomia, mukaan lukien syys- ja joululomat, joiden ”justeeraamista” voisi kartoittaa.

Opetusministeri ja RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz linjasi aiemmin, että koulujen kesäloman olisi hyvä alkaa kaksi viikkoa myöhemmin kuin nyt.