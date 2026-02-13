Koulua uhattiin ampumisella ja pommilla – kaksi nuorta myönsi teon

Poliisi on edennyt Ylöjärven koulutuskeskus Valoon kohdistuneen koulu-uhkauksen tutkinnassa. Tutkinta liittyy tapaukseen, jossa kaksi koulun oppilasta oli uhannut koulun muita oppilaita väkivallalla. Verkkouutiset kertoi uhkauksista aiemmin tässä jutussa.
Poliisi on kuulustellut uhkauksen esittäneitä kahta alle 18-vuotiasta nuorta. Kuulusteluissa nuoret myönsivät teon. Uhkaukset oli esitetty sekä kirjallisesti että suullisesti.
Nuoret olivat muun muassa jakaneet muutamille satunnaisesti valikoituneille henkilöille lappuja, joissa oli uhattu koulussa tapahtuvasta ampumisesta tai pommin räjäyttämisestä. Nuorten mukaan uhkaukset oli esitetty vitsillä. Nuoret olivat kertomansa mukaan saaneet idean Tiktokissa esiintyvistä vastaavista ulkomaalaisista videoista.
Poliisin tiedotteen mukaan nuoria epäillään perättömästä vaarailmoituksesta ja laittomasta uhkauksesta.
Poliisin mukaan teko on ollut ajattelematon ja sillä on ollut suuria vaikutuksia viranomaistoimintaan, koska hätäkeskukseen tulleen ilmoituksen mukaan oppilaitoksessa on ollut kaksi mahdollisesti aseistautunutta henkilöä ja jotakin henkilöä olisi uhattu. Tehtävä aiheutti oppilaitoksessa mittavia turvatoimenpiteitä oppilaiden turvallisuuden takaamiseksi.
Poliisi toivoo, että vanhemmat keskustelisivat lasten kanssa sosiaalisessa mediassa esiintyvien haasteiden vaaroista ja seuraamuksista.
– Hauskalta ja harmittomalta idealta vaikuttava haaste voi todellisuudessa aiheuttaa mittavia ja vakavasti otettavia toimenpiteitä viranomaisilta, poliisi muistuttaa tiedotteessa.
Poliisi ei tiedota asiasta tässä vaiheessa enempää.