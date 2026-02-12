Koulua uhattiin väkivallalla, taustalla somehaaste

Sosiaalisen median Tiktok-palvelussa levinnyt haaste johti poliisioperaatioon Ylöjärvellä sijaitsevassa Tredun toimipisteessä. Poliisi kertoo tapauksesta tiedotteessa.
Kaksi koulun oppilasta oli uhannut muita koulun oppilaita väkivallalla. Poliisin mukaan ketään ei vahingoitettu fyysisesti.
Poliisi kertoo saaneensa hätäkeskukselta ilmoituksen uhkaustilanteesta keskiviikkona 11. helmikuuta kello 12.04. Paikalle lähetettiin kiireellisesti useampi poliisipartio. Koululla poliisille selvisi, että keneenkään ei ollut kohdistunut fyysistä uhkaa ja tapauksessa oli kyse sosiaalisessa mediassa leviävästä haasteesta.
Tapauksesta on kirjattu rikosilmoitus nimikkeellä perätön vaarailmoitus ja laiton uhkaus. Poliisi otti kiinni kaksi henkilöä asian selvittämiseksi.
Poliisi muistuttaa tiedotteessa, että harmittomalta tuntuvaan haasteeseen osallistuminen voi aiheuttaa ison poliisioperaation. Seurauksena voi olla myös joutuminen rikoksesta epäillyn asemaan. Alaikäisten kohdalla tehdään myös lastensuojeluilmoitus.
Poliisi kertoo tiedottavansa tapauksesta lisää myöhemmin.