Korruptio voi pilata Xi Jinpingin suunnitelmat Taiwanin valtaamisesta

Kiinan presidentti Xi Jinping on valtaan noustuaan yrittänyt vahvistaa asevoimia ja nitistää sitä riivaavan korruption. Tämä on kuitenkin osoittautunut odotettua hankalammaksi, uutisoi Economist.

Korruptio on juurtunut syvälle Kansan vapautusarmeijaan, eikä edes sen johtoporras ei ole säilynyt kuivin jaloin. Viime viikolla maan puolustusministeriö ilmoitti, että armeijan keskussotilaskomission poliittista osastoa johtava amiraali Miao Hua on pidätetty virantoimituksesta ”vakavien kuririkkomusten vuoksi”.

Aiemmin poliittisena komissaarina työskennellyt Miao on yksi Kiinan korkea-arvoisimmista upseereista, joka on vastannut armeijan poliittisesta luotettavuudesta. Hän on yksi kuudesta armeijaa johtavan kommunistipuolueen keskussotilaskomission jäsenestä.

Hieman aiemmin oli raportoitu, että myös puolustusministeri Dong Junista olisi aloitettu tutkinta. Koska Kiinan kansanarmeija on kommunistipuolueen alaisuudessa, puolustusministerin pesti on lähinnä hallinnollinen rooli. Kiinalaismedia kuitenkin kielsi väitteet.

Sotilasjohdossa nousseet korruptioepäilyt ovat aiheuttaneet helpotusta länsimaissa. Yhdysvaltalaiset sotilasasiantuntijat uskovatkin paljastusten olevan osoitus siitä, ettei Kiina ole valmis hyökkäämään Taiwaniin 2020-luvun aikana, kuten aiemmin on pelätty.

Miaon pidätys johtanee myös siihen, että myös hänen alaisensa joutuvat suurennuslasin alle. Se selittäisi myös huhut amiraali Dongin pidätyksestä.

Tapahtumat Kiinan kansanarmeijan johtoportaassa saattavat myös kertoa siitä, että Xi ei ole kovin hyvä valitsemaan sopivia ihmisiä johtoon. Mikäli Dong erotettaisiin, olisi hän kolmas puolustusministeri Xin valtakaudella, joka on joutunut lähtemään virasta vähemmän kunniallisella tavalla. Toisaalta se voi kertoa myös siitä, että Xi on valmis myöntämään virheensä ja puuttumaan myös läheisten liittolaistensa korruptioon.

Jälkimmäinen olisi tosin huolestuttava merkki siitä, että jopa armeijan johtoporras on täysin korruption riivaama.

Todellista syytä Miaon pidätykselle ei kenties koskaan saada tietää. Yhdysvaltalaisen FPI-ajatuspajan Lonnie Henley on esittänyt, että todellinen syy voi olla varsin yksinkertainen: Miao saattoi olla osallisena salahankkeessa, jossa ylennyksiä jaettiin rahalahjuksia vastaan. Yhdysvaltain merisotakorkeakoulun Andrew Ericksonin ja Christopher Sharmanin mukaan pidätys taas voi olla merkki siitä, että Xin korruption vastainen taistelu on siirtynyt rakettijoukoista laivastoon.

Viime vuonna monia rakettijoukkojen johtavia upseereita syytettiin korruptiosta. Jos korruption keskipisteenä onkin nyt laivasto, kertoo se, että Xin armeijan modernisaatio-ohjelman kaksi tukijalkaa ovat molemmat pulassa.

Erickson huomauttaa, että korruption kasvulle on ymmärrettävä syy syy.

– Korruptio ei ole vika, vaan sellaisen valtiojärjestelmän erottamaton ominaisuus, jossa kommunistinen puolue on lain yläpuolella, hän sanoo.

Henley taas sanoo, että on vaikea arvioida, kuinka paljon korruptio on vahingoittanut Kiinan taistelukykyä. Kuluvan vuoden aikana Kiinassa on raportoitu muun muassa ohjussiilojen ovista, jotka eivät aukea, vedellä täytetyistä ohjuksista sekä rakenteilla olleesta sukellusveneestä, joka upposi ennen kuin se edes ehdittiin ottaa käyttöön.

Ei siis ihme, että kahvipöytäkeskusteluissa yhdysvaltalaisupseerit ovat kuulostaneet rauhallisemmilta. Pelot Kiinan hyökkäyksestä Taiwaniin eivät kenties olekaan niin akuutteja, kuin aiemmin on ajateltu. Venäjän epäonnistumiset Ukrainassa, Taiwanin puolustuksen vahvistuminen, Yhdysvaltain vahvempi läsnäolo mantereella sekä nyt armeijaa jäytävä korruptio saattavat tehdä tästä haaveesta selvää.

Myös Kiinan kasvavat taloudelliset ongelmat tarkoittavat, että Xin on nyt priorisoitava tasapaino asevoimien yläpuolelle. German Marshal Fund -ajatuspajan Bonnie Glaserin mukaan mahdollisen hyökkäyksen aikaikkuna onkin työntynyt useilla vuosilla tulevaisuuteen.

Erickson kuitenkin varoittaa, ettei vaara ole ohi.

– Politisoidut korruptiotutkinnan vaikuttavat Kiinan asevoimiin […], mutta ovat pohjimmiltaan vain hidaste, eivät este. Xin jalka on kaasulla, ja hänellä on tankki täynnä polttoainetta, Erickson linjaa.