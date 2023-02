Koodisana Linejka-222 – näin Moskova valmistelee uutta liikekannallepanoa

Siperiassa sijaitseva Venäjän Tomskin valtionyliopisto on luonut salaa opiskelijoilleen ja henkilökunnalleen ”mobilisaatioaseman”, joka on tarkoitus aktivoida kahden tunnin kuluessa sen jälkeen, kun Tomskin värväystoimisto on lähettänyt yliopistolle koodisanan ”Linejka-222” (viivoitin).

Tämän sanotaan olevan viimeisin merkki uudesta liikekannallepanosta. Asiasta kertoo itsenäinen venäläinen Mozhem Objasnit -uutissivusto (MO).

MO on julkaissut yliopiston hallinnolta vuotaneen sisäisen muistion, jonka mukaan mobilisaatioasema on määrä perustaa Fedora Lytkina -kadulla sijaitsevaan opiskelija-asuntolaan Tomskissa.

Muistion mukaan yliopiston virkailijoiden pitää ”järjestää oikea-aikainen ilmoitus (liikekannallepanosta), kerätä kokoon reservissä olevat ja asevelvollisuuden piiriin kuuluvat kansalaiset ja lähettää heidät kansalaisten kokoontumispaikkaan”.

Muistiossa todetaan, että ”asema alkaa toimia kahden tunnin kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut Linejka-222-koodisanan Tomskin sotilaskomissariaatilta”.

Nimettömänä esiintyvä lähde on toimittanut MO:lle Venäjän opetus- ja tiedeministeriön kaikille oppilaitoksille lähettämän kirjeen, jonka mukaan ”niiden täytyy valmistautua jatkuviin mobilisointitoimiin”.

Lukuisten lähteiden ja tietojen mukaan Venäjän kerrotaan valmistelevan uutta liikekannallepanokierrosta kulisseissa.

Analyyseissä, artikkeleissa ja asiantuntijapuheenvuoroissa on pohdittu viime aikoina paljon Venäjän todennäköisenä pidettyä suurta keväthyökkäystä Ukrainassa. Myös ukrainalaisten on povattu valmistelevan omia kevätoperaatioitaan.

1/ Russia's Tomsk State University has secretly created a 'mobilisation station' for its students and staff, to be activated within two hours of receiving the codeword 'Lineyka-222' ('Ruler-222') from the military enlistment office. It's the latest sign of a new mobilisation. ⬇️ pic.twitter.com/UaAy6RczJR

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) February 2, 2023