Konetykeillä varustetut Zubilot ovat pian rintamalla

Venäjän valtionmedia kertoo maan asevoimien testaavan uutta ”maadroonia” eli käytännössä kauko-ohjattavaa panssariajoneuvoa.

JSC Remdizel -yhtiön mukaan useat Ukrainan rintamalla taistelevat yksiköt saavat Zubilo-robotteja testattavaksi huhtikuussa.

Newsweek-lehden mukaan ajoneuvoa esiteltiin ensimmäistä kertaa sotilasalan tapahtumassa vuonna 2023. Uusinta mallia on muokattu painon vähentämiseksi ja liikkuvuuden kohentamiseksi. Ajoneuvo on varustettu kahdella 23 millimetrin konetykillä.

Sekä Ukraina että Venäjä ovat lisänneet miehittämättömien laitteiden ja erityisesti lennokkien käyttöä rintamalla nopeaan tahtiin. Ukraina on moukaroinut Venäjän Mustanmeren laivastoa toistuvasti kauko-ohjattavilla meridrooneilla. Tämän lisäksi robottiajoneuvojen toivotaan tulevan lähiaikoina maavoimien tueksi.

Ne voivat osallistua miinakenttien levittämiseen ja purkamiseen, haavoittuneiden evakuointiin ja esimerkiksi ammuskuljetuksiin. Kameroilla varustettuja robotteja on myös aseistettu konekivääreillä.

Robottitekniikan asiantuntija Samuel Bendett uskoo, että aseistuksestaan huolimatta Zubilo-ajoneuvoa tullaan luultavasti käyttämään pääasiassa logistiikan tukena.

– Monia pieniä miehittämättömiä maa-ajoneuvoja käytetään jo nyt rintamalla logistisiin tehtäviin, joten myös tätä testataan todennäköisesti siihen ja mahdollisesti käytetään taistelussa.

Remdizelin pääsuunnittelija Igor Zarakhovitshin mukaan maadrooni voi pian siirtyä massatuotantoon. Sen tavoitteena on ”minimoida ihmisten osallistuminen taisteluihin rintaman vaarallisissa kohdissa”.

Russia To Test New "Zubilo" Ground Drones in Ukraine https://t.co/5lyHQNYagj

— Samuel Bendett (@sambendett) March 14, 2024