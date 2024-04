Komission puheenjohtaja itärajalla: Vladimir Putin keskittyy nyt Suomeen

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja pääministeri Petteri Orpo (kok.) ovat vierailleet Suomen itärajalla.

Vierailun tarkoituksena oli perehdyttää komission puheenjohtajaa Suomeen kohdistettuun välineellistettyyn maahantuloon. Tapaamisessa keskusteltiin myös Itä-Suomen taloudellisista haasteista.

Pääministeri Petteri Orpo sanoi tiedotustilaisuudessa, että EU:n pitää löytää yhteinen ratkaisu, jolla vastataan siihen, että Venäjä käyttää laittomia maahantulijoita Suomea ja Eurooppaa vastaan.

– Valmistelemme omaa lainsäädäntöämme, mutta tarvitsemme myös EU-tason toimenpiteitä, Orpo sanoi.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kehui Suomen toimia itärajalla.

– Tässä ei ole kyse pelkästään Suomen turvallisuudesta. Tässä on kyse myös Euroopan unionin turvallisuudesta, hän sanoi.

– Olen täällä kertomassa teille, että EU tukee teitä.

Ursula von der Leyen lupasi Suomelle 230 miljoonaa euroa tukea EU:lta itärajan tilanteen hoitamiseen ja Itä-Suomen talouden elvyttämiseen. Lisäksi Euroopan raja- ja merivartiosto Frontex tarjoaa rajavartijoita ja valvontatekniikkaa itärajalle.

Komission puheenjohtaja sanoi, että EU-alueelle on kohdistunut välineellistettyä maahantuloa vuodesta 2022 lähtien, jolloin Valko-Venäjä aloitti Latvian, Liettuan ja Puolan painostamisen siirtolaisilla.

– Tiedämme kaikki, miten Vladimir Putin ja hänen liittolaisensa välineellistävät maahantulijoita ja yrittävät testata puolustustamme. Nyt Putin keskittyy Suomeen, komission puheenjohtaja sanoi.

Hänen mukaansa Venäjän toiminta on epäilemättä vastaus siihen, että Suomi on tukenut vahvasti Ukrainaa ja liittynyt puolustusliitto Naton jäseneksi.

Ursula von der Leyenin mukaan tilannetta itärajalla seurataan tiiviisti komissiossa.

Hän myös totesi, että EU:n pitäisi ottaa mallia Suomesta.

– Olen sanonut tämän useasti ja sanon sen jälleen. Meidän pitäisi olla enemmän suomalaisten kaltaisia mitä tulee turvallisuuteen. Meillä on paljon opittavaa Suomelta ja Suomen valmiudesta kaikilla yhteiskunnan alueilla. Se mahdollistaa sen, että pystytte vastaamaan erilaisiin uhkiin nopeasti.

Very glad to be here with you, dear @PetteriOrpo, in Lappeeranta, to visit the Finnish border and assess the situation.

We live in tense times and stand side-by-side to ensure the security of the EU’s external borders against hybrid threats. pic.twitter.com/b9zMliF0nO

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 19, 2024