USA:n ilmapuolustuksessa on yllättävä aukko

Yhdysvaltain republikaanien presidenttiehdokas Donald Trump lupasi 18. heinäkuuta pitämässään puheenvuorossa vahvistaa maan ilma- ja ohjuspuolustusjärjestelmiä.

Trump sanoi rakentavansa Israelin tapaisen Iron Dome -järjestelmän, jotta ”yksikään vihollinen ei pysty iskemään kotimaahamme”. Ex-presidentti on viitannut hankkeeseen aiemmissa kampanjapuheissaan mainitsematta siihen liittyviä yksityiskohtia.

Israelin Iron Dome -järjestelmä koostuu Tamir-torjuntaohjuksilla varustetuista laukaisualustoista, jotka on kytketty tutka-asemiin ja keskitettyyn tulenhallintajärjestelmään. Se on tarkoitettu pääasiassa rakettien ja tykistöammusten paikalliseen torjuntaan. Viime vuoden syksyllä alkaneen Hamasin hyökkäyksen jälkeen tuhansia Tamir-ohjuksia on käytetty terroristijärjestön rakettien tuhoamiseen.

War Zone -sivusto huomauttaa, ettei Iron Dome -järjestelmä sovellu Yhdysvaltojen kaltaisen laajan alueen tai edes sen rannikoiden suojaamiseen uusilta uhkakuvilta. Maan puolustushallinnossa on herännyt viime vuosina huoli siitä, etteivät nykyiset ilmapuolustusjärjestelmät pysty torjumaan mahdollisia risteilyohjusten tai droonien iskuja.

Washington D.C.:n lisäksi mannertenvälisten ohjusten torjumiseen suunniteltuja järjestelmiä on sijoitettu Alaskan ja Kalifornian osavaltioihin. Näiden ohella Yhdysvaltain kriittisen infrastruktuurin suojana ei ole käytännössä minkäänlaisia ilmatorjuntajärjestelmiä rauhan aikana. Maan ilmatilan hallinta on ilmavoimien vastuulla.

Donald Trumpin puheet toivat osalle asiantuntijoista mieleen presidentti Ronald Reaganin aikana aloitetun SDI-ohjuspuolustushankkeen. Se olisi perustunut torjuntaohjuksiin, kiertoradalle sijoitettaviin järjestelmiin ja muuhun uuteen teknologiaan. Hanke jäi kauas kunnianhimoisista tavoitteistaan, mutta kehitystyötä jatkettiin monilla aloilla. Presidentti Bill Clinton lopetti SDI:n virallisesti vuonna 1993.

Kiinan ja Venäjän kehittämät hypersoniset asejärjestelmät ovat herättäneet jälleen huolta Yhdysvaltain mantereen suojaamisesta.

– Haluan korostaa, että kotimaatamme ei voi enää pitää turvapaikkana. Vihollisillemme on olemassa mahdollisuuksia käyttää kaukaa käsin laukaistavia aseita, joilla voi iskeä kriittistä infrastruktuuriamme vastaan konfliktin alkuvaiheessa, Yhdysvaltain ilmavoimien eversti Kristopher Struve sanoi jo vuonna 2021.

