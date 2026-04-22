Kolmea alusta tulitettu Hormuzinsalmessa

Iranin vallankumouskaartin kerrotaan tulittaneen kolmea rahtialusta Hormuzinsalmessa. Tuorein välikohtaus lisää painetta öljykuljetuksille keskeisellä merireitillä ja kasvattaa laajemman konfliktin riskiä.

Iranilaismediat kertovat vallankumouskaartin iskeneen useita aluksia vastaan. Yksi niistä, Euphoria, ajautui karille rannikolla. Lisäksi MSC Francescan ja Epaminondasin kerrotaan pysähtyneen tai ajautuneen matalikolle yrittäessään ylittää salmea.

Britannian meriliikenteen valvontakeskus UKMTO ilmoitti aiemmin Iranin tykkiveneen avanneen tulen kreikkalaislipun alla purjehtivaa Epaminondas-alusta kohti. BBC:n mukaan alus sai vakavia vaurioita komentosiltaansa noin 15 meripeninkulmaa Omanista koilliseen.

Iranilaismedia kiistää aluksen kapteenin arvion siitä, ettei varoitusta annettu.

– Alus sivuutti asevoimien varoitukset, Iranin turvallisuusneuvostoon kytkeytyvä Nour News väittää.

Panaman lipun alla purjehtiva MSC Francesca joutui meriturvallisuusyhtiö Vanguardin mukaan hyökkäyksen kohteeksi lähellä Iranin rannikkoa. Alusta oli käsketty pudottamaan ankkuri, ja se kertoi vaurioista runkoon ja miehistötiloihin.

Yhdysvallat on ylläpitänyt merisaartoa Hormuzinsalmessa painostaakseen Irania neuvotteluihin. Samalla presidentti Donald Trump sanoi jatkavansa tulitaukoa toistaiseksi, vaikka sen oli määrä umpeutua keskiviikkona.

Asiantuntijoiden mukaan tilanne on ajautunut vaaralliseen pattitilanteeseen. Iran ei suostu neuvotteluihin saarron aikana, ja Valkoinen talo epäilee Iranin pyrkivän viivyttämään ratkaisua. Luottamuspula kasvattaa riskiä äkillisestä eskalaatiosta.

Hormuzinsalmi on yksi maailman tärkeimmistä öljykuljetusreiteistä, ja liikenne sen läpi on vähentynyt jyrkästi. Yhdysvallat kertoi aiemmin käännyttäneensä yli 20 alusta.

Financial Timesin mukaan vähintään 34 Iraniin kytkeytyvää tankkeria on ohittanut saarron sen alkamisen jälkeen. Osa aluksista on kuljettanut iranilaista öljyä.