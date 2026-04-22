Donald Trumpin Iran-saarto vuotaa kuin seula: Jo 34 tankkeria on ajanut läpi

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kutsunut Iranin-vastaista merisaartoa suureksi menestykseksi, mutta Financial Timesin mukaan vähintään 34 Iraniin kytkeytyvää tankkeria on ohittanut saarron sen alkamisen jälkeen. Osa aluksista on kuljettanut iranilaista öljyä.
Yhdysvallat määräsi 13. huhtikuuta saarron kaikille aluksille, jotka saapuvat Iranin rannikkovesille tai poistuvat niiltä. Kolme päivää myöhemmin saartoa laajennettiin koskemaan kaikkia Iranin aluksia avomerellä sekä aluksia, jotka kuljettavat tavaraa, jota Iran voisi käyttää konfliktissa.
Ainakin kuuden lähteneen aluksen on vahvistettu kuljettaneen iranilaista raakaöljyä yhteensä 10,7 miljoonaa barrelia. Lehden mukaan öljylastien arvo olisi noin 910 miljoonaa dollaria, jos iranilaisöljy on myyty 10 dollarin alennuksella Brent-laatuun verrattuna.
Saarron ohittaneisiin aluksiin kuuluu myös Dorena, joka on Iranin lipun alla purjehtiva supertankkeri. Se FT:n mukaan kulki estotoimien ohi aluksen paikannuslaitteet sammutettuina.
