Kolme rykmenttiä lähti hyökkäykseen yli 50 ajoneuvolla – "Teurastus"

Ukrainalaiset tiesivät odottaa Venäjän mekanisoituja joukkoja Lymanissa,
Ukrainalaiset sotilaat tulittavat venäläistä droonia Druzhkivkan lähistöllä Donetskissa. AFP PHOTO / HANDOUT/ IRYNA RYBAKOVA /93rd SEPARATE MECHANIZED BRIGADE OF THE UKRAINIAN GROUND FORCES. AFP / LEHTIKUVA / IRYNA RYBAKOVA
Venäjän tankit ovat tekemässä paluuta taistelutantereelle, Euromaidan Press kirjoittaa, mutta menestys on toistaiseksi osoittautunut vaatimattomaksi. Venäjä menetti sodan ensimmäisenä kahtena vuotena suuria määriä tankkeja ja muita ajoneuvoja, ja maa käytti viime vuoden kalustonsa kartuttamiseen.

Vuosi 2026 on kuitenkin alkanut katastrofaalisesti Venäjän mekanisoiduille joukoille. Torstaina Venäjän hyökkäys päättyi täydelliseen tappioon Lymanin kaupungin lähistöllä Donetskin alueella. Kolme venäläistä rykmenttiä ja ainakin 54 ajoneuvoa osallistui operaatioon, Euromaidan Press kertoo. Rykmenttien kalustona oli muun muassa kaksi tankkia, viisi panssaroitua miehistönkuljetusvaunua sekä useita rynnäkköpanssarivaunuja.

Ukrainalaiset osasivat kuitenkin odottaa Venäjän hyökkäystä, ”Kriegsforscher”-nimimerkkiä käyttävän ukrainalaissotilaan mukaan. Droonien ja miinojen avulla Ukrainan tykistö tuhosi kymmeniä venäläisajoneuvoja, ja viestipalvelu X:ssä Kriegsforscher luonnehtii taistelua ”teurastukseksi”.

Tappio ei ollut Venäjälle ensimmäinen laatuaan.

– Kaksi päivää sitten Pokrovskin suunnalla 6. panssarirykmentti hyökkäsi ja menetti kolme BMP-2-rynnäkköpanssarivaunua, yhden tankin sekä noin 10 mönkijää. Runsaasti muuta kalustoa ja henkilöstöä menetettiin muiden kylien läheisyydessä Pokrovskin suunnalla, ukrainalainen kirjoittaa.

