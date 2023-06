Kolme muutosta: Näin Venäjällä nyt puhutaan sodasta

Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Herastshenko listaa Twitter-julkaisussaan kolme selkeää muutosta, jotka ovat nousseet esiin Venäjän informaatiotilassa kesäkuun alun aikana.

Kaikki muutokset liittyvät ”sotilaalliseksi erikoisoperaatioksi” kutsutun hyökkäyssodan epäonnistumisen käsittelyyn. Ensimmäinen vahvistaa käsitystä siitä, että hyökkäys on epäonnistumassa.

– Viesti ”sotilaallinen erikoisoperaatio ei suju suunnitelmien mukaan” on alkanut muuttua muotoon ”sotilaallisen erikoisoperaation tavoitteita ei voi saavuttaa”, hän kertoo.

Myös ymmärrys ja keskustelu epäonnistuneen hyökkäyssodan aiheuttamista sisäisistä uhista on nousussa.

Länsimaissa sisäisen konfliktin mahdollisuutta on ennakoitu jo pitkään. Viimeksi lauantaina Ukrainan tiedustelupalvelun tiedottaja Andrii Jusov arvioi kapinan tai Venäjän sisäisen sotilaallisen konfliktin olevan yksi mahdollisista tulevaisuuden skenaarioista.

Kolmas voimistuva viesti on tahto valtion sisäisten vihollisten löytämiseen ja rankaisemiseen. Herastshenko arvioi tämän liittyvän haluttomuuteen hyväksyä Vladimir Putinin hallinnon epäonnistuminen. Sen sijaan huonolle sotamenestykselle halutaan löytää muita syitä.

– Epäonnistuminen Ukrainassa pakottaa venäläiset etsimään syyllisiä. He eivät ole vielä valmiita myöntämään, että epäonnistumisen syy on Putinin hallinnon ja Putinin itsensä heikkous ja virheet, Herastshenko kirjoittaa.

– Niinpä he alkoivat etsiä ”sisäisiä vihollisia”.

Three clear trends emerged in Russia's information space in the beginning of June:

1️⃣ Message "'Special military operation' is not going as planned" has started to transform into "it won't be possible to achieve the goals of 'special military operation'".

2️⃣ Intensity of… pic.twitter.com/xFmJU5NkYJ

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 4, 2023