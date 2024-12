Kokoomuksen Matias Marttinen IS:lle: SDP:n toiminta halventaa demokratiaa

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Matias Marttinen tuomitsee Ilta-Sanomien Haapala-tv:n lähetyksessä SDP:n kansanedustajien toiminnan Krista Kiurun (sd.) johtamassa sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

Riitaisan sote-valiokunnan kokoukset ovat venyneet ja päätöksenteko on ollut hidasta.

– Tällä hetkellä kyse ei ole enää siitä, miten Krista Kiuru toimii valiokunnan puheenjohtajana, kun nähdään selkeästi se, että valiokunnassa on SDP:n johdolla menty tällaiseen prosessitekniseen viivyttämiseen. Jos puhutaan 17 tunnin mittaisesta valiokunnan kokouksesta, niin jokainen ymmärtää varmasti sen, ettei se ole normaalia työskentelyä tässä talossa, Marttinen sanoo IS:ssä.

Kokoomuksen ryhmäjohtaja kertoo, että kiivaasta työtahdista huolimatta kaikki muut eduskunnan valiokunnat ovat hoitaneet työnsä normaaliin tapaan. Marttinen nostaa esimerkiksi työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan.

– Se on käsitellyt hyvin riidanalaisia asioita tänä syksynä, kuten vientivetoista palkkamallia tai paikallista sopimista. Siellä oppositiopuolueet ja me hallituspuolueissa olemme kyenneet sopimaan asioista ja tekemään päätöksiä. Kuten parlamentarismiin kuuluu, oppositio voi aina jättää sitten vastalauseita. Heillä on kaikki mahdollisuus tehdä oppositiopolitiikkaa.

Sote-valiokunnassa tilanne on Marttisen mukaan poikkeuksellinen ja vakava. Hänen mukaansa SDP:n toiminnalla pyritään halvaannuttamaan parlamentarismia.

– Tällainen nyt nähty toiminta halventaa suomalaista demokratiaa ja parlamentarismia. Sen takia tässä ei ole enää kyse Krista Kiurusta. Kyse on siitä, hyväksyvätkö ryhmäpuheenjohtaja Tytti Tuppurainen ja puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman tämän toiminnan.

Tuppurainen sanoi keskiviikkona eduskunnassa, ettei hän näe Kiurun toiminnassa tai johtamistyylissä mitään moitittavaa.

– Me tunnemme Krista Kiurun persoonallisena poliitikkona, jolla on tapana keskittyä asioihin juurta jaksaen. Tässä ei ole kuitenkaan kysymys Krista Kiurun persoonasta, vaan vaikeista, kiusallisista asioista, joista hallitus haluaa kääntää huomion pois Krista Kiurun persoonaan. Tämä sumutus ei mene meiltä lävitse, Tuppurainen sanoi.

Marttisen mukaan Tuppuraisen väite sumutuksesta on ”täysin perusteeton”.

– Luulenpa niin, että kukaan ei voi syyttää meitä siitä, että tekisimme näitä (säästöpäätöksiä) salaa. Hallitus on kertonut työnsä aloittaessaan hyvin suoraan ja avoimesti suomalaisille, että julkisen talouden tilanne on hyvin vaikea ja sen takia on tehty mittava määrä näitä sopeutustoimenpiteitä. Demarithan eivät ole tällaisiin toimiin ole koskaan kyenneet ja heidän jälkensä Sanna Marinin (sd.) kaudelta on omanlaisensa, Marttinen kommentoi IS:n Haapala-tv:ssä.

