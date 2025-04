Näin ekonomisti neuvoo sijoittajaa varautumaan USA:n tuomaan epävarmuuteen

– Donald Trump ilmoitti keskiviikkona asettavansa uusia tuontitulleja lähes kaikille maailman maille. Ilmoitusta oli pedattu viikkoja, ja Valkoinen talo oli mainostanut päivää liberation daynä – vapautuspäivänä. Analyytikot puhuivat vapautuspäivän sijaan tariffien tuomionpäivästä, sanoo LähiTapiola Varainhoidon rahoitusmarkkinaekonomisti Jyri Kinnunen.

– Välittömät markkinareaktiot ovat olleet negatiivisia. Osakemarkkinoilla on nähty hermoilua ja kurssipainetta, koroissa laskua. Myös valuutoissa on nähty liikkeitä. Lähipäivinä markkinoiden suunta tarkentuu, kun sijoittajat saavat paremman käsityksen tullien talousvaikutuksista, vastatulleista ja neuvottelumahdollisuuksista, hän jatkaa.

Kaupan esteet ovat kolaus maailmantaloudelle, mutta vähintään yhtä merkittävä uhka on Trumpin tempoilevan politiikan aiheuttama epävarmuus.

– Epävarmuuden nousu heijastuu herkästi rahoitusmarkkinoille, joilla se näkyy muun muassa kasvaneena hintojen vaihteluna, korkojen laskuna, riskipreemioiden kasvuna ja sijoittajakäyttäytymisen muutoksina, kuten turvasatamakysyntänä. Pitkään jatkuessaan korkea epävarmuus itsessään voi heikentää talouskasvua ja nakertaa kuluttajien luottamusta, Kinnunen listaa.

Kauppapolitiikan epävarmuutta kuvaava Trade policy uncertainty -indeksi kohosi maaliskuussa kaikkien aikojen ennätykseen.

Indeksi seuraa, kuinka usein seitsemän suurta amerikkalaista sanomalehteä uutisoivat kauppapolitiikasta ja siihen liittyvästä epävarmuudesta. Indeksin mittaushistoria yltää vuoteen 1960, ja sen arvo oli maaliskuussa noin kaksikymmenkertainen 2000-luvun alun tasoon verrattuna. Kinnunen muistuttaa, että epävarmuutta seurataan useilla mittareilla, eikä sijoittajan kannata tuijottaa vain yhtä.

– Sijoittajille kolme keskeistä epävarmuuden muotoa ovat talouteen ja rahoitusmarkkinoihin liittyvä epävarmuus, poliittinen epävarmuus ja geopoliittinen epävarmuus. Viime vuosina kaikki kolme ovat olleet vuorollaan koholla, mutta nyt talouspoliittinen epävarmuus ja vielä tarkemmin kauppapoliittinen epävarmuus on noussut ennätystasolle.

Talouteen ja rahoitusmarkkinoihin liittyvää epävarmuutta seurataan esimerkiksi talousennusteiden hajonnalla ja VIX-indeksillä, joka mittaa odotettua kurssiheiluntaa Yhdysvaltain osakemarkkinoilla.

Kinnusen mukaan geopoliittista epävarmuutta kuvaa muun muassa Caldaran ja Iacoviellon kehittämä geopoliittinen riski-indeksi, joka lasketaan sotilaallisia konflikteja, terroritekoja ja sodan uhkaa käsittelevästä uutisoinnista.

– VIX-indeksin 30 päivän keskiarvo pyörii tällä hetkellä reilussa 20:ssä. Koronapandemian ja finanssikriisin aikana VIX kävi hurjimmillaan yli 80 pisteessä. Globaali geopoliittinen riski-indeksi taas on asettunut suurin piirtein puoleen siitä, mitä se oli, kun Venäjän täysimittainen hyökkäys Ukrainaan alkoi. Geopoliittinen epävarmuus on toki aina maakohtaista, mikä on hyvä pitää mielessä, kun tarkastelee globaalia mittaria esimerkiksi Suomesta käsin, Kinnunen sanoo.

Epävarmuuden hallinnassa korostuvat aikahorisontti ja sijoitusten hajautus

Ekonomistin mukaan talousjärjestelmässä ja rahoitusmarkkinoilla on aina vähintään jonkin verran epävarmuutta.

– Talouskehitykseen liittyvä epävarmuus on rahoitusmarkkinoille keskeisin epävarmuuden muoto. Epävarmuus muodostuu kuitenkin aina kokonaisuudesta. Esimerkiksi vuonna 2022 geopoliittinen riski nousi merkittävästi Venäjän hyökkäyksen myötä. Samaan aikaan myös talouskehitykseen liittyi merkittävää epävarmuutta koronnostojen ja inflaatiokehityksen myötä. Tällä hetkellä taas talous- ja kauppapolitiikkaan liittyvä epävarmuus on selvästi kohonnut, Kinnunen toteaa.

Kinnunen huomauttaa, että riskin käsite on kaksisuuntainen, sillä sekä negatiiviset että positiiviset tapahtumat ovat mahdollisia. Historiassa riskinotto on usein palkittu epävarmuuden ja riskien ollessa korkeimmillaan.

– Markkinat seuraavat tarkasti talouden lisäksi niin talouspolitiikan linjauksia, kauppakiistojen kehitystä kuin geopoliittisia tapahtumia. Vallitsevan epävarmuuden tasosta ei siten voi vetää suoraan johtopäätöksiä tulevien kurssiliikkeiden suunnasta.

Ekonomisti muistuttaa, että epävarmuus on luontainen osa sijoittamista. Sitä voi hallita laatimalla sijoitussuunnitelman ja pitäytymällä siinä.

– Oikean riskiprofiilin määrittely on keskeistä. Riskinsietokykyinen sijoittaja on valmis hyväksymään markkinoiden heilahtelut, kun taas toiselle sijoittajalle saattaa sopia vähäriskisemmät sijoituskohteet. Sijoitussuunnitelman seuraaminen auttaa hallitsemaan epävarmuuden psykologisia vaikutuksia, mikä vähentää impulsiivista ja tunteiden ohjaamaa päätöksentekoa, Kinnunen sanoo.

– Epävarmuuden hallinnassa korostuvat myös aikahorisontti ja sijoitusten hajautus. Pitkällä aikavälillä markkinoiden heilahduksilla on tapana tasaantua, hän lisää.