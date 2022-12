”Koirat haukkuu, karavaani kulkee” – Venäjä tyrmää Ukrainan YK-vaatimukset

Ukrainan ulkoministeriö totesi maanantaina lausunnossaan, että Venäjä pitäisi erottaa sekä YK:n turvallisuusneuvostosta että koko järjestöstä. Myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on aiemmin vaatinut Venäjän erottamista YK:sta.

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova tyrmäsi CNN:n mukaan Kiovan lausunnon keskiviikkona.

– Emme tee mitään. Tämä on juuri sellainen tapaus, jossa koirat haukkuvat, mutta karavaani kulkee, hän kuittasi.

Ukrainan ulkoministeriö syytti Venäjää ”räikeistä kansainvälisen oikeuden normien ja periaatteiden loukkauksista sekä Ukrainan alueella tehdyistä rikoksista, erityisesti sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan sekä kansanmurhasta”.

Ukraina esittää, että Venäjä voitaisiin hyväksyä uudelleen YK:n jäseneksi suosituksen perusteella, kun se täyttää järjestön jäsenyysehdot.

Ukrainan ulkoministeriön YK:lle toimittamassa dokumentissa todetaan:

”Ukraina kehottaa YK:n jäsenvaltioita jatkamaan YK:n perussäännön soveltamista Venäjän federaation YK:ssa oleskelun legitimiteettikysymyksessä, riistämään Venäjältä YK:n neuvoston pysyvän jäsenen aseman ja sulkemaan sen pois YK:sta kokonaisuutena. YK:n jäsenten tasa-arvon periaatteen ohjaamana Venäjän federaation tulee seurata samaa kansainvälistä laillista tietä jäsenyyden hankkimiseksi järjestöön kuin muidenkin maiden.

…

Ukraina on käynnistämässä kattavan prosessin, jonka tavoitteena on saavuttaa tämän lausunnon tavoitteet, ja tässä yhteydessä on valmis olemaan vuorovaikutuksessa muiden maiden kanssa YK:n perussäännön ja kansainvälisen oikeuden yhteisessä suojelussa Venäjän federaation tuhoavalta vaikutukselta.”

LUE MYÖS:

Ukraina haluaa Venäjän ulos YK:sta ja turvaneuvostosta