Kodin tulipalo saa alkunsa usein tästä virheestä

Moni kodin sähköpalo saa alkunsa arjen huolimattomuudesta, vakuutusyhtiö Pop-vakuutus muistuttaa.

Monet kotien arjessa käytetyt sähkölaitteet ja niiden varaosat voivat aiheuttaa vakavia paloturvallisuusriskejä, jos laitteiden korjauksissa tai varaosien hankinnassa ei noudateta turvallisuusohjeita.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Sähkölaitteiden korjaaminen tai huoltaminen voi houkutella tee-se-itse-ratkaisuihin, kun luullaan, että kyse on helposta ja edullisesta projektista. Erityisesti laitteiden sisäiset sähköosat ovat herkkiä, ja niiden virheellinen asennus voi vaarantaa sekä käyttäjän että kotitalouden.

Yhtenä keskeisenä vaaratekijänä ovat ulkomaisista halpakaupoista tilatut sähkölaitteet tai varaosat, jotka eivät täytä turvallisuusvaatimuksia. Verkkouutiset on kertonut aiheesta aiemmin tässä jutussa.

– Ulkomaisista verkkokaupoista tilatut epästandardoidut varaosat tai laitteet voivat näyttää alkuperäisiltä, mutta eivät useinkaan ole Suomessa CE-hyväksyttyjä, ja tuotteissa saattaa siten olla korkeampi tulipalon tai sähköiskun vaara, kertoo POP Vakuutuksen tutkintapäällikkö Paavo Niemelä tiedotteessa.

Akkupalon sammuttaminen on vaikeaa

Poimintoja videosisällöistämme

Litiumioniakut ovat keskeinen osa monia laitteita, kuten puhelimia, akkutyökaluja ja sähköpyöriä. Vaurio tai valmistusvirhe voi sytyttää akun palamaan, ja palon sammuttaminen kotioloissa onnistuu harvoin.

Jos akku syttyy palamaan, älä lähesty paloa. Pelasta kaikki asunnossa olevat, jos voit, varoita muita ja hälytä apua.

Myös päivittäiset toimintatavat voivat lisätä sähköpalon riskiä. Rikkinäiset laturit, jatkojohtojen ohjeiden vastainen käyttö ja käyttämättömät akut ovat yleisiä vaaranlähteitä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Rikkinäinen laturi voi ylikuumentua ja sytyttää tulipalon, varsinkin jos laite jää lataukseen ilman valvontaa. Jatkojohtoja ei ole tarkoitettu jatkuvaan käyttöön ja niiden ylikuormittaminen voi aiheuttaa ylikuumenemista tai vahingoittaa liitettyjä laitteita, Niemelä muistuttaa.

LUE MYÖS:

Nämä laitteet voivat tuhota kotisi tai viedä henkesi: vakuutusyhtiöiltä painava varoitus