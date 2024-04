KL: Yhä useampi asuntovelallinen haluaa tämän viitekoron

Vuoden euriborin suosio uusien asuntolainojen viitekorkona on jälleen kasvanut, kun taas lyhyempien euriborien suosio on taas kääntynyt nousujakson jälkeen laskuun, kertoo Kauppalehti. Tiedot perustuvat Suomen Pankilta saatuihin tilastoihin.

12 kuukauden euriborin suosio uusissa asuntolainoissa alkoi painua ja vastaavasti kolmen kuukauden euriborin nousta, kun korot vuoden 2022 mittaan lähtivät voimakkaaseen nousuun. Viime vuoden loppupuolella osat jälleen vaihtuivat. Helmikuussa kolmen kuukauden euribor valittiin vajaaseen 18 prosenttiin ja vuoden euribor liki 66 prosenttiin uusista asuntolainoista.

Pankeista arvioidaan, että syynä viimeaikaiselle kehitykselle on se, että 12 kuukauden euribor on ollut lyhyempiä euriboreja alempi. 12 kuukauden euribor on liikkunut viime aikoina 3,7 prosentin tuntumassa, kun taas kolmen kuukauden euriborin noteeraus on ollut 3,9 prosentin luokkaa.

– Moni valitsee halvimman, toteaa Oma Säästöpankin palveluverkoston johtaja Markus Souru KL:n haastattelussa.

Sourun mukaan Oma Säästöpankin asiakkaista suurin osa valitsee 12 kuukauden euriborin.

– Se on pitkällä juoksulla hyvä: nouseviin korkoihin tosi hyvä, laskeviin korkoihin vähän huonompi, mutta keskimäärin ihan hyvä, hän sanoo.

Viime vuoden lopulla myös kiinteän koron osuus uusissa asuntolainoissa alkoi kasvaa, ja helmikuussa 2024 kiinteä korko valittiin lähes kuuteen prosenttiin uusista asuntolainoista.

Sourun mielestä kiinteän koron yleistyminen on nykytilanteessa hieman epäloogista.

– Kun korot ovat laskussa, en ainakaan itse ottaisi kiinteää korkoa tähän hetkeen. Kiinteäkorkoisella sopimuksella kuitenkin suojaudutaan korkojen nousua vastaan, hän toteaa.

LUE MYÖS:

Ehditkö vaihtaa lyhyeen viitekorkoon? Vuoden euribor on nyt rajussa laskussa

Kannattaako ostaa asunto vai muuttaa vuokralle? Asiantuntijalta selkeä näkemys