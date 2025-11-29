Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Valkovenäläisellä luostarilla varoitetaan olevan läheiset välit Venäjään. Kuvassa Pyhän Vasilin katedraali (vas.) ja Kreml (oik.) Moskovassa. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Varoitus vierailevista nunnista: Suhteita Venäjän tiedusteluun

  • Julkaistu 29.11.2025 | 15:30
  • Päivitetty 29.11.2025 | 16:01
  • Ruotsi, Venäjä
Käsityötuotteita Ruotsissa myyvien nunnien rahat virtaavat Venäjän valtiolle.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Ruotsin kirkko varoittaa seurakuntia vastaanottamasta maassa vierailevaa valkovenäläisten nunnien seuruetta, uutisoi Svenska Dagbladet. Nunnat ovat viime viikkojen aikana kiertäneet Ruotsia käsityötuotteita myyden, mutta Ruotsin kirkon mukaan tuotot menevät hyväntekeväisyyden sijasta Venäjän valtiolle.

– He käyttävät tulojaan venäläisen nationalismin, Venäjän ylivallan idean sekä Venäjän Ukrainaan kohdistaman aggression tukemiseen, kirkon tiedotteessa varoitetaan.

Kirkon mukaan nunnilla on läheiset suhteet Venäjän ulkomaantiedusteluun. Ruotsin kirkko on välittänyt tietonsa Yhteiskunta- ja valmiusvirasto MSB:lle.

Todennäköisesti noin kymmenkunta seurakuntaa on tehnyt yhteistyötä Minskissä sijaitsevan Pyhän Elisabetin luostarin kanssa, Ruotsin kirkosta kerrotaan. Kirkon selvityksen mukaan kyseinen luostari tukee Moskovan patriarkaattia eli Venäjän ortodoksista kirkkoa, ja Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka kerrotaan vierailleen useasti luostarissaa. Luostari itse kiistää väitteet läheisistä väleistä Venäjään.

Nunnat ovat vierailleet Täbyn seurakunnassa Tukholman pohjoispuolella jo usean vuoden ajan, kirkkoherra Michael Öjermo kertoo Svd:lle. Tiedot nunnien Venäjä-yhteyksistä tulivat seurakunnalle yllätyksenä, ja yhteydenpito valkovenäläiseen luostariin tullaan katkaisemaan. Öjermon mukaan nunnat ovat myyneet esimerkiksi kudottuja lapasia ja sukkia, eikä ostajia juurikaan ole ollut.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)