Varoitus vierailevista nunnista: Suhteita Venäjän tiedusteluun

Ruotsin kirkko varoittaa seurakuntia vastaanottamasta maassa vierailevaa valkovenäläisten nunnien seuruetta, uutisoi Svenska Dagbladet. Nunnat ovat viime viikkojen aikana kiertäneet Ruotsia käsityötuotteita myyden, mutta Ruotsin kirkon mukaan tuotot menevät hyväntekeväisyyden sijasta Venäjän valtiolle.
– He käyttävät tulojaan venäläisen nationalismin, Venäjän ylivallan idean sekä Venäjän Ukrainaan kohdistaman aggression tukemiseen, kirkon tiedotteessa varoitetaan.
Kirkon mukaan nunnilla on läheiset suhteet Venäjän ulkomaantiedusteluun. Ruotsin kirkko on välittänyt tietonsa Yhteiskunta- ja valmiusvirasto MSB:lle.
Todennäköisesti noin kymmenkunta seurakuntaa on tehnyt yhteistyötä Minskissä sijaitsevan Pyhän Elisabetin luostarin kanssa, Ruotsin kirkosta kerrotaan. Kirkon selvityksen mukaan kyseinen luostari tukee Moskovan patriarkaattia eli Venäjän ortodoksista kirkkoa, ja Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka kerrotaan vierailleen useasti luostarissaa. Luostari itse kiistää väitteet läheisistä väleistä Venäjään.
Nunnat ovat vierailleet Täbyn seurakunnassa Tukholman pohjoispuolella jo usean vuoden ajan, kirkkoherra Michael Öjermo kertoo Svd:lle. Tiedot nunnien Venäjä-yhteyksistä tulivat seurakunnalle yllätyksenä, ja yhteydenpito valkovenäläiseen luostariin tullaan katkaisemaan. Öjermon mukaan nunnat ovat myyneet esimerkiksi kudottuja lapasia ja sukkia, eikä ostajia juurikaan ole ollut.