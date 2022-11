Vedenjakelu palautettu Kiovassa, sähköä vain joka kolmannella

Kiovan kaupunginjohtaja Vitali Klytško kertoo viestipalvelu Telegramissa, että vedenjakelu on saatu Ukrainan pääkaupungissa palautettua. Aiemmin Klytško kertoi, että vedenjakelu oli palautettu Kiovan itärannalla, mistä Verkkouutiset kertoi tässä.

Eilen 23. marraskuuta Venäjän tekemät ohjusiskut Kiovan siviilikohteisiin katkaisivat Ukrainan pääkaupungista sähköt ja vedenjakelun. Lisäksi eräs ohjuksista osui kerrostaloon surmaten kolme ihmistä, mukaan lukien 17-vuotiaan tytön, ja haavoittaen 11 ihmistä.

– Vedenjakelu on palautettu kaikissa pääkaupungin kaupunginosissa, mutta vie vielä jonkin aikaa ennen kuin vedenjakelu saadaan toimimaan täydellä tehollaan, Klytško kirjoittaa.

Klytškon mukaan ”vedenpaine saattaa kuitenkin olla edelleen heikko”.

– Erityisesti niillä Kiovan asukkailla, jotka asuvat kerrostalojen yläkerroksissa. [Kiovan vesilaitoksen] Kyivvodokanalin asiantuntijat tekevät kaikkensa, että tilanne saataisiin vakautettua mahdollisimman pian.

France24:n tietojen mukaan Kiovasta yli 2/3 oli torstaina illan tullen vielä ilman sähköjä. Puoli kolmen aikaan torstaipäivänä englanninkielinen kiovalaisjulkaisu Kyiv Independent julkaisi kuvan kynttilänvalossa toimivasta toimituksestaan ja kertoi suurimman osan kaupungista olevan edelleen ilman sähköjä.

Most of Kyiv is still without electricity, and so is the Kyiv Independent team.

We'd like to let you know we have no intention of interrupting our work.

Thanks to the support of our readers, we have stocked up on some equipment to help us carry on. pic.twitter.com/48c6NSH7Oc

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) November 24, 2022