Kiovan pormestari: 70 prosenttia kaupungista on yhä vailla sähköjä

Kiovan kaupunginjohtaja Vitali Klytško kirjoittaa viestipalvelu Telegramissa, että enemmistö kaupungista on edelleen vailla sähköjä venäläisten 23. marraskuuta tekemän ohjushyökkäyksen jäljiltä.

– 70 prosenttia pääkaupungista on edelleen ilman sähköä. Sähköyhtiöt tekevät kaikkensa sähköverkon toiminnan palauttamiseksi niin pian kuin mahdollista. Kuitenkin tulee huomioida, että tämä riippuu koko Ukrainan sähköverkon tasapainon palauttamisesta, koska Kiova on osa kansallista sähköverkkoa.

Klitshko kertoo sähköinsinöörien ja Kiovan vesilaitoksen Kyivvodokanalin työntekijöiden työskennelleen ”ympärivuorokautisesti pääkaupungin elintoimintojen palauttamiseksi”.

– Vedenjakelu on jo palautettu kaupungin vasemmalla [itäisellä] rannalla. Oikealla rannalla vedenjakelu on tarkoitus palauttaa tämän päivän [24. marraskuuta] alkupuoliskolla.

Heart surgery in Kyiv.

A child is being operated on, and power goes off due to a Russian missile attack.

Surgeons carry on with their batteries and power generators. pic.twitter.com/G1fxWd6Lii

— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) November 23, 2022