Mitä miehitetyillä alueilla on tapahtunut? Kiovan alueella yli 1300 ruumista

Ukrainan sisäministeriön neuvonantaja Anton Gerashchenko kertoo, että Kiovan alueelta on löydetty 1 348 paikallisen asukkaan ruumista.

Gerashchenkon mukaan venäläiset ovat tappaneet heidät kaikki. Lisäksi 300 ihmistä on edelleen kateissa alueen poliisipäällikön mukaan.

– Vapisen, kun ajattelen kauhuja Ukrainan alueilla, jotka ovat edelleen [Venäjän] miehittämiä, Gerashchenko toteaa Twitterissä.

1,348 bodies of local residents were found in Kyiv region – all of them killed by Russians

300 more are still missing, – head of National Police in Kyiv region Andrii Nebytov

I shudder to think of the horrors in the regions of Ukraine that are still

occupied#RussianWarCrimes pic.twitter.com/K4zDJD9xEX

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 1, 2022