Kim Jong-unin siskon rooli kasvanut – onko hän seuraava diktaattori?

Oxfordin huippuyliopiston luennoitsija, Pohjois-Koreaan erikoistunut tutkija Edward Howell huomauttaa Spectatorissa, että diktaattori Kim Jong-unin sisko Kim Yo-jongista on muodostunut aiempaa näkyvämpi hahmo maan propagandassa. Muutos havainnollistui jälleen viime viikolla, kun Pohjois-Korean laukaisema Chollima-1 -raketti putosi mereen pian laukaisunsa jälkeen. Raketin oli tarkoitus toimittaa maan kiertoradalle vakoilusatelliitti.

Sen sijaan, että maan johto olisi perinteiseen tapaansa peitellyt epäonnistumistaan, se myönsi, että epäonnistumiset ovat mahdollisia myös sille. Epäonnistumiseen ei myöskään julkisuudessa vastannut diktaattori Kim, vaan hänen siskonsa. Tämä sanoi, että maa tulee epäonnistumisesta huolimatta jatkamaan entistä hyökkäävämmän asenteen osoittamista vihollisiaan kohtaan.

Kim Yo-jongin rooli on Howellin mukaan kasvanut nykyisekseen maan tietovirastossa, jossa hän toimii varajohtajana.

– Se tunnetaan myös propagandan ja agitaation virastona. Siellä Kim Yo-jongista on tullut Pohjois-Korean propagandan luomisen ja maanlaajuisen levittämisen ohjaaja, Howell kertoo.

Hänen mukaansa viraston merkitys on kasvanut huomattavasti viimeisen vuoden aikana. USA-vastaista propagandaa on alettu esittää niin katujen varsilla kuin televisiossakin. Kaikki vähäisetkin signaalit suhteiden parantamisesta Etelä-Korean kanssa on haudattu.

Howell toteaa myös, että spekulaatio maan diktaattorin terveydentilasta on jälleen nostanut päätään. Kim Jong-un ei hänen mukaansa ole järin hyvässä kunnossa.

– Pitkällä aikavälillä kysymys kuuluu, seuraako hänen tyttärensä Kim Ju-ae – joka on nyt liian nuori johtajaksi – häntä, vai onko Ju-aen täti paras vaihtoehto, tutkija kirjoittaa.

Hän huomauttaa, että Kim Yo-jong tuo paljon etuja maan hallinnolle. Hän on nuori, lojaali ja edustaa jatkumoa Kim Jong-unin politiikalle. Hänestä kerrotaan tulleen silta kommunistipuolueen ja armeijan välille, ja mikä tärkeintä, hän on Kim.

– Kim Yo-jong on luvannut paljon viimeisen viikon aikana. Vaikka hänestä ei tule johtajaa lähiaikoina, meidän ei tulisi yllättyä jos seuraava satelliitin laukaisu onnistuu. Sillä aikaa rouva Kim tulee vain terävöittämään kieltään.