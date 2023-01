”Kiitos, näin monta sotarikollista” – Vladimir Putinin taustalla poseeranneet identifioitiin

Kaikki Venäjän diktaattori Vladimir Putinin uudenvuodenpuheen videotallenteella esiintyvät ihmiset on tunnistettu. Asiasta kertoo twitterissä venäläisiä sotarikollisia paljastava Denis Zakharov.

– Ensinnäkin, kiitos Vova (Vladimir Putin), että annoit meille niin monta sotarikollista yhdessä kuvassa, Denis Zakharov tviittaa.

Useampi kuvassa esiintyvä on ollut mukana sotatoimissa Ukrainassa. Joukossa on tiettävästi myös sotilaita esittäviä henkilöitä. Verkkouutiset kertoi tässä jutussa, kuinka eturivin nainen on esiintynyt useissa eri rooleissa Putinin propagandavideoilla.

Henkilöitä on tunnistettu muun muassa hakukoneen kasvojentunnistusjärjestelmälläa. Vaikka moni Venäjän armeijassa palveleva on pyrkinyt poistamaan sosiaalisen median profiilinsa ja kuvat itsestään, on kuvia löydettävissä esimerkiksi perheenjäsenten sosiaalisten median tilien kautta.

Esimerkkeinä Zakharov mainitsee Venäjän armeijassa palvelevan sotilaan. Omien profiiliensa poistosta huolimatta hänen henkilöllisyytensä oli helppo selvittää, sillä hänen siskonsa on erittäin aktiivinen sosiaalisen median palveluissa ja on julkaissut kuvia myös veljestään.

Denis Zakharov mainitsee kuvassa olevia: Valentina Korolenko, Jevgeni Volkov Omskista, Aleksei Kozlukov, Timofei Matvejev, Shamil Usupov, Anatoli Mihailenko…

– Enkä ole edes ainoa, joka etsii heitä, Zakharov toteaa.

Have you seen Putin's speech? I did, just today.

First, thank you Vova for giving us so many war criminals in one frame. pic.twitter.com/d5M6yDkr1u

— Denis Zakharov (@betelgeuse1922) January 2, 2023