Tämä on eri rooleissa Vladimir Putinin seurassa nähdyn mysteerinaisen tausta

Venäjän diktaattori Vladimir Putinin seurassa esiintynyt salaperäinen nainen on ”AK Kurskin” pääjohtaja Larisa Borisovna Serguhina (tyttönimeltään Galaktionova). Asia ilmenee oligarkkien taustoja selvittävän Oculus Filesin selvityksestä.

Kyseinen nainen on esiintynyt ”tavallisen ihmisen” eri rooleissa Vladimir Putinin videoilla, muun muassa kalastajana, jäätelönmyyjänä, kirkossa kävijänä ja teekutsuilla. Viimeksi hänet nähtiin Putinin uudenvuodenpuheen yleisössä esittämässä sotilasta.

Selvityksen mukaan nainen olisi ”AK Kurskin” pääjohtaja ja LLC TK Eurokhimservicen varatoimitusjohtaja. Yrityksen johtaja ja pääomistaja on hänen siskonsa Olga Borisovna Galaktionova.

Larisa Serguhina kuuluu Putinin johtamaan Venäjän valtapuolueeseen eli Yhtenäiseen Venäjään.

Who is this,weird, mysterious woman we've seen in the news always in Putin's entourage?

Well she's General Director of "AK Kursk" – Larisa Borisovna Serguhina (maiden name – Galaktionova). , she is also the deputy general director of LLC TK Eurokhimservice and the general pic.twitter.com/TFyCqWM0Lg

