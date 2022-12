Vladimir Putinin puheen yleisön todenperäisyyttä epäillään – sama nainen kuvissa eri rooleissa

Venäjän presidentti Vladimir Putinin uudenvuoden puheen taustalla nähtyjen univormupukuisten henkilöiden arvellaan vain esittävän sotilaita. Ainakin yksi Putinin yleisöstä on näkynyt useassa eri roolissa Putinin mediatapahtumissa.

Kuvat näkyvät alla olevissa twiiteissä.

Ukrainalaisen Kyiv Postin Jason Jay Smartin mukaan Putinin yleisössä näkyvä univormupukuinen nainen on ollut useassa Putinin videossa. Smartin mukaan on todennäköisempää, että kyseessä on Venäjän turvallisuuspalveluiden työntekijä, joka näyttelee erilaisia rooleja Putinin videoilla.

– Kuten varmasti jokainen osasi odottaa: Putinin uudenvuoden aaton puheessa ei käytetty edes oikeita sotilaita, vaan näyttelijöitä, eli henkilöitä, jotka on kerätty kasaan presidentin turvallisuuspalvelusta. Vaaleahiuksisen naisen voi nähdä myös hänen pääsiäispuheessaan. Hän [Putin] on yhtä valheellinen kuin ruplan arvo, Smart kirjoitta Twitterissä.

Smart tunnistaa naisen myös useasta muusta Putinin esiintymisestä. Kyseinen henkilö on esiintynyt muun muassa kalastajana.

As one would expect: Putin’s New Year’s Eve address did not even use real soldier, but actors (that is – people rounded-up from the Presidential Protection Office).

The blonde woman can also be seen in his Easter address.

He’s as fake as the value of the Ruble. pic.twitter.com/PcDmPWUY53

— Jason Jay Smart (@officejjsmart) December 31, 2022