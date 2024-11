Kiinteistölehti: Tavaran sairas hamstraus asuntoon voi johtaa häätöön

Tavaroiden sairaalloinen keräily asuntoon eli ”hamstraus” voi aiheuttaa paljon harmia, Kiinteistölehti kertoo.

Liian pitkälle mennyt hamstraus tulee taloyhtiön tietoon tyypillisesti silloin, kun asunnossa käydään tekemässä korjaus- tai huoltotöitä. Joskus läheinen on voinut tehdä asukkaasta huoli-ilmoituksen.

Pahimmillaan seurauksena voi olla jopa huoneiston hallintaanotto ja asukkaan häätäminen. Kiinteistölehden mukaan näin toimittiin Vantaalla eräässä taloyhtiössä, jossa vuotovahinkoa ei päästy korjaamaan suuren tavaramäärän vuoksi.

Kyseisessä tapauksessa asukas oli kerännyt asuntoon vuosikymmenten aikana niin paljon tavaraa, että tavarapaljous muodosti jo merkittävän sähkö- ja paloturvallisuusriskin. Asukas ei ollut suostunut siivoamaan tavarapaljoutta pois kehotuksista huolimatta.

Asunnon siivottomuus ja tavarapaljous voi aiheuttaa tulipaloriskin lisäksi vaurioita rakenteille ja synnyttää haju-, hyönteis- ja tuhoeläinhaittoja.

Jotta tilanteet eivät kärjistyisi, tavarapaljouteen olisi hyvä puuttua ajoissa.

– Kiinteistönhuolto on avainasemassa tapausten paljastumisessa. Huolto ilmoittaa havainnoistaan välittömästi isännöitsijälle. Kiitettävästi tietoa saadaan myös urakoitsijoilta, jotka tekevät taloyhtiössä remonttia, isännöitsijä Sari Akiki kertoo Kiinteistölehdelle.

Kiinteistöliitto Pirkanmaan lakimies Johanna Räikkä huomauttaa, että huoneiston huono hoito on lainmukainen peruste huoneiston hallintaanotolle. Huono hoito voi pitää sisällään siivottomuuden ja tulipaloriskin. Hän kuitenkin huomauttaa, että tilanteessa näyttötaakka on aina taloyhtiöllä. Taloyhtiön on voitava osoittaa, että asuntoa ei ole hoidettu asianmukaisesti.

