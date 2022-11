Kiinassa varoitetaan vakavasta korona-aallosta

Financial Timesin mukaan Kiinan terveydenhuolto uhkaa kriisiytyä, mikäli maan hallinto purkaa tiukat koronarajoituksensa liian nopeasti.

Lääkärien, hoitajien ja terveydenhuollon hallinnon asiantuntijoiden varoitukset presidentti Xi Jinpingin hallinnolle saavat myös kansainvälisten asiantuntijoiden tuen.

Kiinaa ja sen hallintoa arvostelevien mukaan tiukat koronarajoitukset heijastelevat sitä, ettei maan terveydenhuollon kantokyvyn puutteita ole otettu tarpeeksi vakavasti. Terveydenhuoltoon panostamisen sijaan hallinto on keskittänyt voimavaransa viruksen leviämisen estämiseen.

– Rajoitusten nopeaa purkamisen ongelma on siitä seuraava tartuntojen aalto, jossa tartuntoja on lyhyessä ajassa suuri määrä, Hongkongin yliopiston epidemiologian professori Ben Cowling sanoo.

– En myöskään osaa kuvitella tilannetta, jossa tällainen äkillinen aalto ei aiheuttaisi ongelmia Kiinan terveydenhuollolle, Cowling jatkaa.

Kiinan tähänastinen koronastrategia on sisältänyt muun muassa kokonaisia kaupunkeja käsittäviä sulkuja, karanteeneja sekä massatestauksia. Taudin leviämisen estämisessä keinot ovat toki olleet toimivia, mutta henkilöstöä on siirretty esimerkiksi massatestauksiin muualta terveydenhuollosta. Tämä on kuormittanut järjestelmää entisestään.

– Aiemmin terveydenhuollon henkilöstöä on pystytty siirtelemään provinssien välillä tarpeen mukaan. Mutta mikäli suuri, rajoitusten purkutoimista aiheutuva aalto iskee koko maahan kerralla, tämä ei tule olemaan mahdollista, Hongkongin yliopiston apulaisprofessori Karen Grépin toteaa.

Terveydenhuollon kantokyvyllä on olennainen rooli koronakuolleisuuden vähentämisessä. Tämän lisäksi yli 80-vuotiaista kiinalaisista ainoastaan 40 prosenttia on rokotettu kolmesti.

Erityisesti ikääntyneen väestön pelätään kuormittavan terveydenhuoltoa yli äyräiden, mikäli rajoitusten liian nopea purku saa maan tautitilanteen karkaamaan hallinnon käsistä.