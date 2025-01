Kiinassa historiallinen kiinteistökupla, lasku peittoaa USA:n finanssikriisin

Maailman toiseksi suurin talous Kiina kamppailee kaikkien aikojen suurimman kiinteistökuplan puhkeamisen kanssa.

Kiinan taloudella on tällä hetkellä useita rasitteita: miljoonia tyhjiä tai keskeneräisiä taloja, biljoonien dollareiden velka painaa paikallishallintoa, ja kasvava teollisuustuotanto kiihdyttää vientiä, joka on synnyttänyt kaupan jännitteitä maailmanlaajuisesti, kirjoittaa Wall Street Journal artikkelissaan.

Kiinalla on edelleen myös useita vahvuuksia. Maa hallitsee useilla sektoreilla maailmanlaajuista tuotantoa. Lisäksi Kiinalla on johtava asema uusissa teknologioissa, kuten sähköajoneuvoissa ja uusiutuvassa energiassa. Päättäjät ovat osoittautuneet taitaviksi aiempien kriisien käsittelyssä ja valmistelevat uusia kannustimia talouden tukemiseksi.

Kiinan kiinteistökuplan puhkeaminen on vuodesta 2021 lähtien sulattanut noin 18 biljoonaa dollaria (eli 18000 miljardia dollaria) kiinalaisten kotitalouksien varallisuutta, arvioi finanssijätti Barclays. Mittaluokasta kertoo jotain, että tämä jättää varjoonsa amerikkalaisten kotitalouksen vuosien 2008-2009 finanssikriisissä kärsimät varallisuustappiot, joiden arvioidaan olleen 11 biljoonaa dollaria.

Vielä vuonna 2019 eräät asiantuntijat odottivat Kiinan bkt:n ohittavan Yhdysvaltain bkt:n vuoden 2030 tienoilla. Nykyään Yhdysvallat on maailmantalouden veturi ja Kiina kamppailee hiipuvan talouskasvun kanssa. Tavoite Yhdysvaltain saavuttamisesta siirtyy yhä kauemmas tulevaisuuteen.

Kiinalla on myös edessään haasteita väestörakenteen suhteen: maan työikäinen väestö vähenee. Työikäisen väestön kasvu on ollut yksi keskeinen talouskasvun mahdollistanut elementti.

Kiinan taloutta on vuosikymmeniä tukenut huima investointien aalto. Infrastruktuuri on modernisoitu, maan tuotantokoneisto on kasvanut ja miljoonakaupungit ovat laajentuneet. Tämä on johtanut lopulta valtaviin velkoihin, tarpeettomiin asuntoihin ja teollisuuden ylikapasiteettiin. Kiinan valtion, kotitalouksien ja yritysten lainanotto on lähes 300 prosenttia sen vuotuisesta bkt:sta.

Kiinan kiinteistöbuumi oli ennennäkemätön, ja niin on myös meneillään oleva romahdus. Asuntojen uudisrakentaminen ja myynti ovat laskeneet selvästi sen jälkeen, kun hallitus ryhtyi toimenpiteisiin kiinteistökuplan hillitsemiseksi vuonna 2020. Kiinassa on marraskuun lopun arvioiden mukaan peräti 80 miljoonaa tyhjää asuntoa, mikä vastaa puolta koko USA:n asuntokannasta.

Teollisuutta vaivaa myös ylikapasiteetti. Kiinalaisten tuottajien hinnat ovat laskeneet jo kaksi vuotta. Tuottajat etsivät nyt ostajia tavaroilleen yhä enemmän ulkomailta. Tämä on johtanut kiihtyviin kauppakiistoihin Yhdysvaltojen ja EU:n kanssa.