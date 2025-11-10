Kiinan talouskasvu voi jäädä luultua heikommaksi

Kiinan talous kasvaa nykyistä hitaammin vuosina 2025–2027, Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitos BOFIT arvioi tuoreessa ennusteessaan.

Ennusteen mukaan Kiinan talouskasvu on hidastunut viime kuukausina odotettua vahvemman alkuvuoden jälkeen. Hidastumisen arvioivaan jatkuvan ennustejakson aikana niin, että kasvu jää ennustejakson lopulla kolmen prosentin tuntumaan.

Raportin mukaan viennin tuki talouskasvulle heikkenee, investointien kasvu hidastuu, eikä kotimaisen kulutuskysynnän kasvu riitä ylläpitämään nykyisen kaltaista kasvuvauhtia väestön ikääntyessä ja supistuessa. Kiinan raportoimiin talouslukuihin liittyvä epävarmuus on lisääntynyt.

– Kiinan talouskasvu on ollut tänä vuonna odotettua vahvempaa viennin vetämänä. Viennin tuki talouskasvulle on kuitenkin heikkenemässä, investointien kasvu on hidastumassa, ja kotimaisen kulutuskysynnän kasvun ei odoteta merkittävästi piristyvän. Rakenteellisten tekijöiden, kuten supistuvan väestön, vuoksi Kiinan talouskasvu on hidastuvalla trendillä, joka jatkuu koko ennustejakson ajan, vanhempi ekonomisti Juuso Kaaresvirta BOFITista sanoo tiedotteessa.

Kiinan vienti on tutkimuslaitoksen mukaan kuluvana vuonna vetänyt hyvin, vaikka kiinalaistuotteisiin kohdistuvat kaupan esteet ovat lisääntyneet. Kasvu on kuitenkin hidastunut vuoden loppua kohti. Virallisten tilastojen mukaan bruttokansantuote (BKT) on kasvanut reilun viiden prosentin vauhtia, mutta todellisen kasvun uskotaan olevan tätä selvästi hitaampaa.

BOFITin laskema vaihtoehtoinen arvio BKT:n kehityksestä viittaa siihen, että todellinen kasvu on tänä vuonna prosenttiyksikön hitaampaa kuin ilmoitetut luvut. Ennusteen mukaan BKT:n kasvu hidastuu kolmen prosentin tietämille ennustejakson lopulla, ja sellaiseksi kasvuvauhti tasaantuu pidemmäksi aikaa.

Kasvuvauhdin maltillistuminen johtuu viennin vahvan vedon hiipumisesta, investointien kasvun hidastumisesta ja jo aiemminkin esillä olleista rakenteellisista tekijöistä: työikäinen väestö vähenee, investointivetoisesta kasvumallista siirrytään hitaasti kulutusvetoiseen malliin, resurssien käyttö on tehotonta, talouspolitiikka ei ole läpinäkyvää ja kokonaistuottavuus kehittyy heikosti. Toimialakohtaiset erot ovat edelleen suuria myös tällä ennustejaksolla. Joillakin toimialoilla nähdään voimakasta kasvua ja joillakin hiipumista.

Suomen Pankin tutkimuslaitoksen mukaan Kiinan talouden tilaa joudutaan arvioimaan yhä sakeamman sumuverhon läpi.

– Tilastoihin liittyvät epävarmuudet ovat edelleen lisääntyneet, ja myös taloudellisia kysymyksiä koskevien keskustelujen ilmapiiri on heikentynyt. Tämä hankaloittaa myös kiinalaisten talouspolitiikkaa valmistelevien virkamiesten ja talouspäättäjien työtä ja lisää politiikkavirheiden mahdollisuutta, BOFIT arvioi.