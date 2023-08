Kiinan internetiin ilmestyi erikoisia Kremlin propagandaa levittäviä käyttäjiä

Kiinalaiseen sosiaalisen median palvelu Douyiniin on ilmestynyt useita käyttäjiä, jotka väittävät olevansa venäläisiä Ukrainassa taistelevia sotilaita, kertoo Daily Beast. Käyttäjätilit on myöhemmin todettu täysin kiinalaisiksi.

Trendi alkoi viime vuonna Pavel Kortshati-nimellä esiintyneestä käyttäjästä. Hän jakoi kanavalleen useita videoita, joiden väitti olevan kuvattu taistelukentältä. Niissä hän kehui venäläisten taistelutahtoa ja vannoi Kremlin voittavan. Hän myös totesi taistelevansa Ukrainassa nimenomaan Yhdysvaltain asevoimia vastaan.

Yhdellä videolla mies seisoi voimalaitokseksi väittämänsä rakennuksen edessä ja väitti vanginneensa amerikkalaisen sotaneuvonantajan.

Epäilykset tilin aitoutta kohtaan nousivat, kun hän kertoi faniensa ostavan hänelle venäläisiä tuotteita, kuten vodkaa, olutta ja maitojauhetta. Hän puhui myös virheetöntä kiinaa paikallisella aksentilla.

Straits Timesin mukaan miehen käyttämä IP-osoite onnistuttiin paikantamaan Kiinan Henanin provinssiin. Myös hänen aksenttinsa viittaa kyseiseen alueeseen.

Kyseinen tili on sittemmin estetty palvelusta. Se ehti kuitenkin kerätä useita Kiinan ja Venäjän suhdetta ylistäviä kommentteja.

Eräs toinen tili, nimeltään Russian Babuska (venäläinen isoäiti), taas käytti kasvoja vaihtavaa teknologiaa esiintyäkseen venäläisenä naisena, joka ylistää kiinalaista kulttuuria.

– Viestintätilassa Kiinan ja Venäjän liitto on lähes täysi. Me ja koko länsi olemme olleet hitaita vastauksessamme ja on syytä olettaa, että edessämme on hyvin, hyvin suuri haaste, Yhdysvaltain hallinnon disinformaation vastainen erityislähettiläs James Rubin sanoi aiemmin tänä vuonna.