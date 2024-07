Kiinan hidastuva talous aiheuttaa ongelmia kommunistiselle puolueelle

Kasvun hidastuminen luo painetta Kiinan kommunistiselle puolueelle ja maan johtaja Xi Jingpingille toteuttaa kasvua vauhdittavia toimia, uutisoi The Wall Street Journal.

Kiinan bruttokansantuote kasvoi vuoden toisella neljänneksellä 4,7 prosenttia. Edellisvuonna vastaavana ajankohtana maan talous kasvoi 5,4 prosenttia. Vuosineljänneksen talouskasvu jäi odotuksista.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä talouskasvu oli 5,4 prosenttia.

Vaikeuksia on erityisesti Kiinan kiinteistömarkkinoilla sekä yksityishenkilöiden kulutuksessa. Myös maailmankaupan jännitteet näkyvät Kiinan talousluvuissa.

Kiinan poliittinen johto kokoontuu Pekingiin tällä viikolla keskustelemaan pitkän aikavälin talousuudistuksista.

– Nämä tiedot lisäävät vaatimuksia toteuttaa elvytystoimia ja laajempia uudistuksia, anoo Cornellin yliopiston kauppapolitiikan professori ja Kansainvälisen valuuttarahaston Kiina-osaston entinen johtaja Eswar Prasad.

Hänen mukaansa toimia tarvitaan niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä.

Kiinan talouden kasvu on ollut alkuvuoden aikana yksipuolista. Teollisuustuotanto on kasvanut merkittävästi, mutta esimerkiksi asuntokauppa on laskenut. Kasvanut tuotanto ja vienti eivät riitä kompensoimaan heikentyneitä osa-alueita.

Kiinan keskuspankki pelkää, että merkittävät elvytystoimet saattaisivat luoda talouteen epävakautta. Riskinä on uusi kiinteistökupla, joka saattaisi pahentaa tilannetta entisestään.

Tavoitteista jäävä talouskasvu saattaa aiheuttaa ongelmia Kiinan kommunistiselle puolueelle, joka on halunnut ylläpitää viiden prosentin vuosittaista talouskasvua.