Kiinalla on ulkomailla omat tuomioistuimet kansalaisilleen

Kiina on perustanut omia tuomioistuimiaan Yhdysvaltoihin. Asiasta kertoo oikeistokonservatiivien Daily Caller-sivusto, jonka mukaan nämä juridista valtaa käyttävät keskukset toimivat kiinalaisten ajatushautomoiden ja yhdistysten alaisuudessa. Nämä yhdistykset puolestaan toimivat Kiinan kommunistisen puolueen keskuskomitean alaisen Yhteisrintaman työosaston (UFWD) alaisuudessa.

Näitä voittoa tavoittelemattomia järjestöjä on ainakin Kaliforniassa, Washington D.C:n alueella, Havaijilla ja New Yorkissa. Ne jakavat tietojaan Kiinan lainvalvonnalle ja osassa niistä toimii myös tuomioistuimia. Näiden tuomioistuinten on havaittu käsittelevän vähäisempiä viranomaisasioita, kuten kiinalaisten ajokorttien uusimista ja kansainvälisiä avioerotapauksia.

Koska päällekkäisten oikeusjärjestelmien muodostaman ristiriidan lisäksi riski Kiinan tavoitteesta levittää pehmeää valtaansa on merkittävä, on olennaista, käsittelevätkö nämä tuomioistuimet rikosasioita. Kiinan lainsäädännön mukaan valtionvastainen toiminta on rikos. Toistaiseksi ei ole kuitenkaan pystytty osoittamaan, että Kiinan paikallistuomioistuimet käsittelisivät rikosasioita. Jos käsittelisivät, olisi riski että ne saattaisivat tuomita kiinalaisia toisinajattelijoita Yhdysvalloissa kiinalaisen lainsäädännön mukaan.

– Nämä toimet vaarantavat kiinalaisamerikkalaisten turvallisuuden ja vapaudet ja heikentävät kansakuntaamme määritteleviä oikeusperiaatteita”, sanoi John Moolenaar, joka on Yhdysvaltain edustajainhuoneen Kiina-asioita käsittelevän komitean puheenjohtaja.

Kiinan valtion tiedotusvälineiden ja hallinnon raporttien mukaan Kiinan viranomaiset ovat nimittäneet ainakin kahdeksan Yhdysvalloissa toimivan voittoa tavoittelemattoman järjestön johtajaa toimimaan ”ulkomailla toimivina sovittelijoina” ja ”kuulemisvirkamiehinä” näissä maanalaisissa tuomioistuimissa.

Merentakaiset sovittelijat ja kuulemisvirkamiehet todistavat ja toimittavat oikeudellisia asiakirjoja etänä, tarjoavat fyysisen tilan videopuheluiden järjestämiseen sovittelua ja oikeudenkäyntejä varten ja toimivat asianajajina merentakaisten maanmiestensä puolesta, kuten Kiinan hallituksen ja valtion tiedotusvälineiden raportit osoittavat.

Asiasta on kertonut aikaisemmin myös Newsweek-lehti, joka löysi vuonna 2022 yhteensä yhdeksän Kiinan tuomioistuinta ja poliisiasemaa New Yorkista, San Franciscosta ja Los Angelesista.

Kiinan valtion poliisiasemista on kerrottu paljonkin. Espanjalainen Safeguard Defenders -järjestö löysi syksyllä 2022 yhteensä 54 Kiinan perustamaa, Kiinan lakia valvovaa poliisiasemaa. Suomesta katsottuna lähin poliisiasema löytyi Ruotsin Tukholmasta.

Kahdeksasta lehden tunnistamasta tuomioistuinten ”sovittelijasta” ainakin kaksi työskentelee Kiinan turvallisuusministeriö MPS:lle ja kuusi muutakin tapaavat turvallisuusministeriön virkailijoita ahkerasti. Kiinassa järjestettyjä tapaamisia, joissa tietoja vaihdetaan, kutsutaan ”teekutsuiksi” ja niihin osallistuu myös ulkomaille perustettujen poliisiasemien edustajia.

Verkostojen tarkoituksena arvioidaan olevan kontrollin säilyttäminen ulkomailla asuviin kiinalaisiin. ”Väärin” ajattelevia saatetaan rangaista tai pakottaa heidät palaamaan Kiinaan rangaistaviksi. Esimerkiksi viime kesänä Ranska määräsi kaksi Kiinan turvallisuuspalvelulle työskennellyttä diplomaattia poistumaan maasta sen jälkeen, kun poliittisen turvapaikan Ranskasta saanut kiinalaispakolainen yritettiin pakottaa Kiinaan lähdössä olleelle lennolle Pariisissa Charles De Gaullen lentokentällä. Yritys meni mönkään, koska kenttäviranomaiset huomasivat pakolaisen yrittäneen rimpuilla irti.

