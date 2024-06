Kiina vaatii Venäjältä halpaa kaasua ja nostaa tavarankuljetuksen hintoja

Financial Timesin lähteiden mukaan Venäjän itsevaltainen johtaja Vladimir Putin ei onnistunut Pekingin vierailullaan pääsemään sopimukseen Power of Siberia 2 -kaasuputken rakentamisesta maiden välille. Tämä johtui heidän mukaansa siitä, että vastineeksi osallistumisesta putken rakentamiseen Kiina haluaa ostaa kaasua Venäjältä samaan valtion voimakkaasti subventoimaan hintaan, jolla sitä myydään venäläisille, mitä Kreml pitää kohtuuttomana.

Kaasuputkihankkeen romuttuminen merkitsee kaasun viennin tuoton laskua lähes 15 prosentilla vuoteen 2029 mennessä. Venäjä toimittaa kaasua Kiinaan jo nyt huomattavalla alennuksella: ainakin vuoteen 2027 asti hinta on 28 prosenttia edullisempi kuin Turkin ja EU:n maksama hinta. Samaan aikaan Kiina korottaa konttiliikenteen hintaa Venäjälle. Pelkästään toukokuussa hinta nousi 50 prosenttia, ja lisäkorotuksia on odotettavissa.

Merkittävänä syynä on konttien pitempi kiertoaika, koska Venäjältä viedään vastavuoroisesti vähemmän tavaraa Kiinaan. Myös Jemenin huthi-kapinallisten toiminta Punaisella merellä nostaa hintoja.

Toukokuun toiseksi viimeisellä viikolla kiinalaiset laivayhtiöt nostivat merikonttikuljetusten hintoja 15–30 prosenttia. Tilanne on samanlainen rautatiekuljetuksissa, joiden hinta on nousussa laitepulan takia sekä sen vuoksi, että Kiina suunnittelee lähettävänsä vähemmän junia suoraan Venäjälle. Myös Kazakstan on nostanut rautatietariffejaan.

Kiina on asettanut vientirajoituksia Venäjän Kaukoidän, Itämeren ja Asovanmeren ruuhkautuneisiin satamiin, mikä on aiheuttanut konttipulaa venäläisille toimijoille Kiinassa. Venäjän länsiosiin on sen sijaan kasaantunut kymmeniä tuhansia tyhjiä kontteja, joita ei pystytä enää toimittamaan takaisin Kiinaan, minkä vuoksi jotkut konttien omistajat ovat luovuttaneet niitä romumetalliksi. Tilanteen odotetaan vain huonontuvan.