Kiina raivostui Donald Trumpille: Jos USA haluaa sotaa, olemme valmiita

Kiina on vastannut jyrkästi Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinnon määräämiin tulleihin. Valkoinen talo on perustellut tulleja muun muassa Yhdysvaltain fentanyyliongelmilla, joista syytetään Kiinaa.

Kiinan Yhdysvaltain-suurlähetystö toteaa X:ssä julkaistussa päivityksessä, että mikäli Yhdysvallat haluaa ratkaista fentanyyliongelman, on oikea tapa toimia keskustella Kiinan kanssa tasavertaisesti.

Viesti on jyrkkä.

– Jos USA haluaa sotaa, oli kyse sitten tullisodasta, kauppasodasta tai minkä muun tahansa tyyppisestä sodasta, olemme valmiita taistelemaan loppuun asti, lähetystön virallisella tilillä julistetaan.

Lähetystö on poiminut sitaatin Kiinan ulkoministeriön tiedottajan päivityksestä. Siinä muun muassa todetaan lisäksi, että Kiina katsoo ”oikeuksiensa puolustamisen” ja vastatoimiensa Yhdysvalloille olevan täysin oikeutettuja ja tarpeellisia.

Kiina väittää auttaneensa Yhdysvaltoja fentanyylin leviämisen estämisessä ja sanoo valkoisen talon vain rankaisevan Kiinaa tästä avusta.

– Uhkailu ei pelota meitä. Kiusaaminen ei toimi meidän kohdallamme. Painostus, kiristys tai uhkailu eivät ole oikeita tapoja toimia Kiinan kanssa. Kiinaa mahdollisimman kovaa painostava on valinnut kohteekseen väärän tyypin ja sortuu virhearvioon.

