Kiina pysäyttää Nvidian sirujen tilaukset, kotimainen tuotanto etusijalle

Kiinan viranomaiset ovat kieltäneet maan suurimpia teknologiayrityksiä ostamasta yhdysvaltalaisen tekoälyjätin Nvidian tekoälysiruja, uutisoi Financial Times.

Kiinan tavoitteena on pyrkiä lisäämään kotimaista sirutuotantoa haastaakseen Yhdysvallat kansainvälisessä kilpailussa.

FT:n mukaan Kiinan kyberavaruushallinto (CAC) on kehottanut ByteDancen ja Alibaban kaltaisia jättiyrityksiä lopettamaan Nvidian Kiinan markkinoille räätälöidyn RTX Pro 6000D -sirun testauksen ja tilaukset, kertoi kolme asiasta perillä olevaa henkilöä FT:lle.

Sääntelyviranomaisten kielto on aiempaa ohjeistusta tiukempi. Viranomaiset olivat aiemmin ohjeistaneet lopettamaan Nvidian toisen Kiinassa myytävän tuotteen, H20-sirun, käytön.

Kiinan viranomaisten mukaan kiinalaiset sirut ovat saavuttaneet Nvidian Kiinassa käytettyihin malleihin vertautuvan suorituskyvyn.

Kiina on painostanut maan ​​teknologiayrityksiä vauhdittamaan omaa puolijohdeteollisuutta ja lopettamaan riippuvuutensa Nvidiasta.

– Viesti on nyt kova ja selkeä. Aiemmin ihmiset toivoivat Nvidian toimitusten jatkumista, jos geopoliittinen tilanne paranee. Nyt kaikki ryhtyvät toimiin kotimaisen järjestelmän rakentamiseksi, sanoi yhden teknologiayrityksen johtaja FT:lle.

Nvidia alkoi tuottaa Kiinan markkinoille räätälöityjä siruja sen jälkeen, kun Yhdysvaltain entinen presidentti Joe Biden kielsi yritystä viemästä tehokkaimpia tuotteitaan Kiinaan pyrkimyksenä hillitä maan edistymistä tekoälyssä.

FT kertoi viime kuussa, että Kiinan siruvalmistajat pyrkivät kolminkertaistamaan maan tekoälyprosessorien kokonaistuotannon ensi vuonna.

– Käsityksemme on nyt, että kotimaista tarjontaa on riittävästi kysynnän tyydyttämiseksi ilman, että Nvidian siruja tarvitsee enää ostaa, sanoi alan sisäpiiriläinen talouslehdelle.