”Kiina ei koskaan polvistu Amerikan edessä”

Kiina on julkaissut tulikivenkatkuisen propagandavideon, jossa se vannoo, ettei se ”koskaan polvistu” Yhdysvaltojen painostuksen edessä. Video on osa Kiinan reaktiota maiden väliselle kauppasodalle. Sky News Australia on julkaissut videosta katkelman.

Videolla kerrotaan, kuinka USA on houkutellut muut maat ”myrskynsilmään” ja aloittanut sieltä käsin hyökkäyksen Kiinaa vastaan. Viestin mukaan kiusaajalle kumartaminen on ”kuin joisi myrkkyä janoon”.

Kiinan kommunistinen puolue kehottaakin muita maita asettumaan sen puolelle Yhdysvaltoja vastaan. Kiina on retoriikassaan pitkään kutsunut Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin toimia kiusaamiseksi.

Sky News Australian mukaan videolla kiinalaiset toteavat, että ”polvistuminen ruokkii vain lisää kiusaamista”, ja vannoo, ettei aio ”antaa periksi” kauppasodassa Yhdysvaltoja vastaan.