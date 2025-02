Kiina asemoituu voittajaksi – ”länneltä puuttuu strategia”

Kiinan ulkoministeri Wang Yin esiintyminen Münchenin turvallisuuskonferenssissa kertoi amerikkalaisprofessori Andrew Michtan mukaan siitä, että Kiina pyrkii maailman moninapaisuutta korostamalla vahvistamaan omaa asemaansa.

Michta arvioi jo kaksi vuotta sitten Euroopan suhtautumisen kommunistiseen Kiinaan vaikuttavan suoraan siihen, kuinka Yhdysvaltojen ja Euroopan suhteet kehittyvät. Nyt Wang käyttäytyy hänen mukaansa vielä itsevarmemmin kuin silloin.

– Kiina on asemoimassa itseään voittajaksi siinä niin sanotussa ”globalisaatiossa”, johon lännessä kolmen vuosikymmenen ajan uskottiin ja joka loi Kiinan kansantasavallan teollisuusmahdin, mutta näivetti omamme, Atlantic Council -ajatushautomon geostrategista tutkimusohjelmaa johtava Michta kirjoittaa X:ssä.

– ”Moninapaisuuden” verukkeella Kiina tavoittelee uudenlaista, omalle poliittiselle ja taloudelliselle mallilleen pohjautuvaa globaalia johtoasemaa, joka edistäisi sen hegemoniapyrkimyksiä Indopasifisella alueella – ja onnistuessaan myös muualla, Michta toteaa.

Kyse ei hänen mukaansa suinkaan ole siitä, että Kiina olisi ajanut Yhdysvaltojen, Euroopan tai aasialaisten demokratioiden ohi, vaan lännen katteettomista uusliberalistisista unelmista ja yrityksistä betonoida liberaali maailmanjärjestys.

– Kiina on saavuttamassa etulyöntiaseman, koska länneltä puuttuu strategia, joka horjuvan status quon puolustamisen asemesta sisältäisi vision vapaudesta sekä omien intressiemme ja kulttuuriperintömme turvaamisesta ja jonka tukena olisi kovaa sotilaallista voimaa, Michta sanoo.

Jotta tähän päästäisiin, Euroopan olisi hänen mukaansa lopetettava voivottelu, ryhdistäydyttävä, panostettava transatlanttiseen kumppanuuteen ja Natoon sekä varustauduttava uudelleen.

– Kiinalla on tällä hetkellä aihetta optimismiin pitkälti siksi, että Yhdysvaltojen ja Euroopan poliittinen eliitti on niin pahasti epäonnistunut talouspolitiikkaan ja kansalliseen turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Voimme kuitenkin vielä korjata kurssiamme, hän kiteyttää.

Ennen nykyistä tehtäväänsä Andrew Michta on toiminut muun muassa George C. Marshall European Center -instituutin kansainvälisten suhteiden laitoksen dekaanina ja professorina Yhdysvaltain laivastoakatemiassa.

🧵A few thoughts after the first day of @MunSecConf, especially after the principal opening speeches. The MSC theme of "multipolarization" (captured in MSC2025 report) reflects the thrust of the discussion. This "multipolarization of the int'l order" equals "uncertainty." 1/10

— Andrew A. Michta (@andrewmichta) February 15, 2025