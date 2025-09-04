Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Vladimir Putin, Xi Jinping ja Kim Jong-un Pekingissä 3. syyskuuta. / AFP / LEHTIKUVA / JADE GAO

Kiina aseistaa salaa Moskovan sotakonetta

  • Julkaistu 04.09.2025 | 09:00
  • Päivitetty 04.09.2025 | 10:08
  • Kiina, Venäjä
Lähes sata kiinalaisyritystä on toimittanut droonien tuotannossa tarvittavia osia ja raaka-aineita Venäjälle.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Venäjän lennokkihyökkäykset Ukrainan kaupunkeja vastaan ovat kiihtyneet huomattavasti kuluneen kesän aikana. Hiljattain tehdyssä iskussa Ukrainaa kohti lähetettiin 600 räjähdedroonia yhden yön aikana.

Ukraina arvioi Kremlin tavoitteeksi tuottaa vuodessa kaksi miljoonaa FPV-droonia, 30 000 pitkän kantaman räjähdelennokkia ja yhtä monta harhautuslennokkia.

Telegraph-lehden selvityksen mukaan Moskova saa merkittävää apua Kiinalta droonituotannon ylläpidossa. Vuosina 2023–2024 kiinalaisyhtiöt lähettivät yli 54 miljoonan euron arvosta osia ja materiaalia pakotteiden kohteena oleville venäläisyhtiöille. Vladimir Putinin oli tuolloin laajentamassa kotimaista lennokkituotantoaan.

Neljäsosa toimituksista tehtiin venäläisyhtiöille, jotka ovat mukana Iranissa suunniteltujen Shahed-räjähdelennokkien valmistuksessa Jelabugan erityistalousalueella.

Brittimedian analyysi pohjautuu Sayari-yhtiön koostamiin globaaleihin kauppatilastoihin. Kiinasta on lisäksi lähetetty suoraan Venäjälle droonituotannossa tarvittavia lentokoneiden moottoreita, mikrosiruja, raaka-aineita, kameroiden linssejä ja lasikuitua.

Venäjän asevoimien tarvitsemia osia toimitti 97 kiinalaisyritystä. Peking on julkisesti esiintynyt neutraalina Venäjän hyökkäyssodan suhteen, mutta toimitukset viittaavat maiden väliseen läheiseen yhteistyöhön.

Ukrainan sotilaat ovat kertoneet toistuvasti, miten alasammutuista lennokeista löytyy Kiinassa tehtyjä osia.

– Osassa on vielä jäljellä tekijän logo. Olen nähnyt myös sellaisia, joissa on kiinalaista tekstiä, eräs ilmatorjunnan sotilas sanoo Telegraphille.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)