Kiina aseistaa salaa Moskovan sotakonetta

Venäjän lennokkihyökkäykset Ukrainan kaupunkeja vastaan ovat kiihtyneet huomattavasti kuluneen kesän aikana. Hiljattain tehdyssä iskussa Ukrainaa kohti lähetettiin 600 räjähdedroonia yhden yön aikana.
Ukraina arvioi Kremlin tavoitteeksi tuottaa vuodessa kaksi miljoonaa FPV-droonia, 30 000 pitkän kantaman räjähdelennokkia ja yhtä monta harhautuslennokkia.
Telegraph-lehden selvityksen mukaan Moskova saa merkittävää apua Kiinalta droonituotannon ylläpidossa. Vuosina 2023–2024 kiinalaisyhtiöt lähettivät yli 54 miljoonan euron arvosta osia ja materiaalia pakotteiden kohteena oleville venäläisyhtiöille. Vladimir Putinin oli tuolloin laajentamassa kotimaista lennokkituotantoaan.
Neljäsosa toimituksista tehtiin venäläisyhtiöille, jotka ovat mukana Iranissa suunniteltujen Shahed-räjähdelennokkien valmistuksessa Jelabugan erityistalousalueella.
Brittimedian analyysi pohjautuu Sayari-yhtiön koostamiin globaaleihin kauppatilastoihin. Kiinasta on lisäksi lähetetty suoraan Venäjälle droonituotannossa tarvittavia lentokoneiden moottoreita, mikrosiruja, raaka-aineita, kameroiden linssejä ja lasikuitua.
Venäjän asevoimien tarvitsemia osia toimitti 97 kiinalaisyritystä. Peking on julkisesti esiintynyt neutraalina Venäjän hyökkäyssodan suhteen, mutta toimitukset viittaavat maiden väliseen läheiseen yhteistyöhön.
Ukrainan sotilaat ovat kertoneet toistuvasti, miten alasammutuista lennokeista löytyy Kiinassa tehtyjä osia.
– Osassa on vielä jäljellä tekijän logo. Olen nähnyt myös sellaisia, joissa on kiinalaista tekstiä, eräs ilmatorjunnan sotilas sanoo Telegraphille.
🇨🇳 EXCLUSIVE INVESTIGATION: How China is secretly arming Russia
The Telegraph has found Chinese companies supplying Russian firms sanctioned over drone production for Moscow’s war machine
Read about it here ⬇️https://t.co/xMpuDytoWt pic.twitter.com/x7wPABbIvi
— The Telegraph (@Telegraph) September 3, 2025